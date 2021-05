40 maanden cel geëist voor brandstichting in shoarmazaak Nieuw-Buinen

De Kanaalster ontkende aanvankelijk dat hij de brand heeft gesticht. Hij werd de ochtend na de brand aangehouden. Enkele weken later bekende hij alsnog, omdat hij gewetenswroeging kreeg, zei hij tegen de rechters. Hij was die elfde oktober samen met zijn vriend op kroegentocht geweest en ze sloten die af met een etentje in de zaak aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen. Beiden wilden nog een biertje erbij. Vanwege de coronamaatregelen mocht de uitbater op dat tijdstip geen alcohol meer schenken. Bovendien ging zijn zaak om tien uur dicht.

Zwaar gepikeerd

De mannen waren zwaar gepikeerd toen zij de zaak verlieten. De 24-jarige kwam nog terug met een klauwhamer, klopte op de deur maar kwam er niet meer in. Buurtgenoten werden die nacht rond half een wakker door het brandalarm dat afging. Zij zagen vlammen likken aan het plafond van de shoarmazaak. "Tien minuten later en de gevolgen waren niet meer te overzien", zei de officier van justitie.

Op beeld

Er hingen camera's in de zaak, die de brandstichting op beeld vastlegden. De man uit Stadskanaal werd daarop herkend als de werper van de brandbom. De man zei dat hij de molotovcocktail samen met zijn vriend had gemaakt en dat zij samen naar de zaak waren gereden om die te gooien. Naast de verklaring van de verdachte zijn er verder geen aanwijzingen dat de vriend inderdaad betrokken is geweest bij de brandstichting. Alleen de 24-jarige stond terecht.

Volledig toerekeningsvatbaar

De man uit Stadskanaal is psychisch onderzocht en volledig toerekeningsvatbaar verklaard. De deskundigen adviseren een behandeling voor het drank- en drugsgebruik van de man. De verdachte heeft een klein strafblad, maar is nooit eerder voor brandstichting met justitie in aanraking geweest. De kans op herhaling wordt als laag ingeschat. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

