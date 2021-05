Vrouwelijke statushouders draaien mee in maatschappij: 'Het is empowering'

De gemeente Midden-Drenthe geeft samen met gemeente De Wolden en Hoogeveen een vervolg aan een bijzonder inburgeringsproject. In het project wordt de nadruk op de vrouw in het gezin gelegd. Want, zo is de gedachte, dan gaat de inburgering soepeler.

Sam Maragha woont nu drieënhalf jaar in Nederland. Ze is van origine Palestijns en haar familie vluchtte van Israël naar Damascus in Syrië. Toen ook daar de oorlog uitbrak zag ze zich samen met haar gezin genoodzaakt haar toekomst ergens anders opnieuw op te bouwen. Ze kwam terecht in Beilen.

In Syrië behaalde ze een diploma in Engelse literatuur, maar dat diploma is hier in Nederland niet geldig. De man van Maragha werd in Nederland ernstig ziek, haar rol in de maatschappij wordt daarmee groter. Daarom neemt ze deel aan de pilotgroep van de gemeente Midden-Drenthe, om een stapje dichterbij een toekomst in Nederland te komen. Het liefst met een droombaan als docent Engels.

Focus op de vrouw

Over precies twee jaar, juni 2022, krijgen gemeenten meer taken bij de inburgering van migranten. Gemeenten bereiden zich daarom alvast voor aan de hand van verschillende projecten, waarvan deze in Midden-Drenthe een belangrijke is. Ook gemeente Hoogeveen en De Wolden sluiten aan.

In 2019 startte de eerste fase van het project. "De afgelopen jaren lag de focus vooral op de man, omdat deze veelal als eerst in Nederland was", vertelt wethouder Jan Batelaan van Midden-Drenthe. "Vrouwen bleven in eerste instantie veel thuis om voor het huishouden te zorgen zoals dat jaren terug ook in Nederland het geval was. Het is de bedoeling dat ze echt gaan participeren."

Of zoals de Provincie Drenthe schrijft: 'Via deze vrouwen wordt het hele gezin bereikt en kunnen deze vrouwen een rolmodel zijn voor hun kinderen'.

'Het is 'empowering''

47 vrouwen met een verblijfsvergunning namen deel aan het eerste project waaronder Maragha. Ze is erg enthousiast dat ze aan haar toekomst in Nederland kan bouwen en dat er naar de vrouw gekeken wordt. "Het is empowering", zegt ze. Het project leidt haar volgens haar in de 'goede richting'. "Het leert me bijvoorbeeld omgaan met het regelen van verzekeringen, het spreken van de taal of het volgen van een studie."

En dat met eigenlijk nog meer vrijheden dan in haar thuisland, waar over het algemeen een vrij masculiene cultuur heerst. "Het zou daar ondenkbaar zijn dat vrouwen bepaalde beroepen als bijvoorbeeld buschauffeur zouden uitoefenen. Het komt wel, maar die ontwikkelingen gaan nog erg langzaam."

Stages de dupe van corona

Haar stage liep ze op de school van haar kind waar in groep acht nog een docent Engels nodig was. Ze kon aantoonbare ervaring opdoen in haar vakgebied en haar Nederlands verbeteren. Door corona konden haar laatste lessen voor de klas niet doorgaan, ze hoopt snel weer aan de slag te kunnen.

Ook andere stages moesten door corona worden uitgesteld. "Maar de bereidheid onder de bedrijven is er wel", licht Batelaan toe. "Voldoende bedrijven stellen zich beschikbaar. Van gastvrouw tot schoonmaakster of bij 't Derkshoes. Er valt wat te kiezen voor de deelnemers."

'Dit heeft een positief effect op het hele gezin'

De gemeente Midden-Drenthe trekt de conclusie dat het project een groot maatschappelijk effect heeft en wil er dus een nieuwe draai aan geven. "We zien dat als de vrouw actief wordt dit een positief effect heeft op het hele gezin. We merkten bijvoorbeeld dat mannelijke statushouders het in eerste instantie lastig vonden om voor hun kleine kinderen te zorgen. Uiteindelijk hebben de meeste mannen dit wel gedaan."

De provincie Drenthe trekt 80.000 euro uit voor een vervolg met veertig vrouwen. Ook is er nog geld over van de landelijke subsidie die de gemeente voor de eerste fase ontving. "Met nieuw budget wordt gekeken of de GGD bijvoorbeeld met behulp van voorlichting migrantengezinnen kan laten zien dat het als man in Nederland niet gek is om je kind van school te halen. Ik ben heel blij en verheugd dat we door kunnen gaan."