Coronavaccinatie voor 29 dak- en thuislozen bij Asser opvang

Sinds deze week worden dak- en thuisloze mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Zo ook bij de maatschappelijke opvang aan de Havenkade in Assen. Daar zijn vanochtend 29 dak- en thuisloze mensen ingeënt. Of dat veel of weinig is, is volgens Bert Middelbos, woordvoerder van Cosis, maar net hoe je het bekijkt.

De 29 mensen die nu gevaccineerd zijn vormen ongeveer een kwart van de groep mensen die in Assen voor vaccinatie in aanmerking komt. "Het is natuurlijke niet de meest makkelijke doelgroep om te bereiken", weet Middelbos. "Het is ook vaak een groep die net iets verder van de samenleving af staat. Dus met dit cijfer zijn we eigenlijk heel tevreden."

Contact

Wanneer je aan de beurt bent voor een coronavaccinatie krijg je een brief thuisgestuurd. Bij dak- en thuisloze mensen is dit niet vanzelfsprekend. Middelbos: "Er zijn een aantal mensen met een postadres bij de Havenkade. En dan heb je natuurlijk ook de mensen die daar overnachten. Die kun je natuurlijk aanspreken. En dan zijn er altijd nog een paar mensen die wat minder grijpbaar zijn, waarbij het kunnen informeren afhankelijk is van of je ze tegenkomt."

Geen besmettingen

Vanochtend waren eerst de mensen die aan de Havenkade overnachtten en de jongeren die er tijdelijk wonen aan de beurt, daarna volgden de dak- en thuisloze mensen die zich voor de prik hadden aangemeld. "Mensen kiezen er dus blijkbaar wel bewust voor. Het is niet zo dat er nou per se veel argumenten gehoord zijn waarom mensen wel of niet voor vaccinatie kiezen, maar de begeleiding zei wel: 'Dit is natuurlijk ook een doelgroep die van goede wil is om zich aan de maatregelen te houden, maar daar ook wat sneller in verzaakt of in groepen bij elkaar komt'."

Middelbos voegt daar wel aan toe: "Vanaf het allereerste moment van corona tot nu hebben we met geen enkele besmetting te maken gehad. De dak- en thuislozen zijn gekwalificeerd als kwetsbare doelgroep, en in sommige elementen is dat ook wel zo, maar in de praktijk is er nog niemand besmet geraakt in Assen." Dat is niet op alle plaatsen in Nederland zo, weet Middelbos. En hij weet ook niet precies waardoor dit komt.

Meer vaccinaties?

De dak- en thuisloze mensen zijn ingeënt met het Janssen-vaccin, waar maar één prik van nodig is. Voorlopig worden er aan de Havenkade in Assen ook geen nieuwe mensen meer ingeënt. "Voorlopig is dit het, tenzij er nog een prikronde georganiseerd wordt", legt Middelbos uit. "Dit is eigenlijk gewoon een eenmalige actie van de GGD."