Verdachte kofferbakmoord Coevorden mag nog niet naar huis

Zijn raadsman vroeg vandaag aan de rechtbank in Assen tijdens een niet inhoudelijke zitting O. al dan niet voorlopig vrij te laten. De rechter neemt bedenktijd tot tien juni.

Het levenloze lichaam van 31-jarige Meinema werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Meinema was met geweld om het leven gebracht. Mogelijk ligt hieraan een conflict over drugshandel ten grondslag.

O. werd vorig jaar in oktober aangehouden. Het Openbaar Ministerie gebruikte hiervoor de bewijsmiddelen uit de telefoongegevens van O., er waren twee DNA-sporen en een anonieme getuige verklaarde belastend over O.

Geldwolf

Op de zitting van vandaag spoorde Nico Meijering, de raadsman van O., aan op het horen van die anonieme getuige. Dit zou niet op een openbare zitting hoeven, maar kan ook bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter).

Meijering noemde deze anoniem getuige 'een geldwolf', omdat die mogelijk uit is op de beloning voor de gouden tip. Justitie loofde eerder 15.000 euro daarvoor uit, de familie van het slachtoffer deed daar later nog eens 100.000 euro bovenop.

Status anoniem

De anonieme getuige beweerde volgens Meijering alleen dingen die in de media al bekend waren gemaakt. De officier van justitie verzette zich tegen het horen van deze getuige. De getuige heeft niet voor niets de status 'anonieme bedreigde getuige' en de officier van justitie wil daarom niet dat de identiteit van die getuige bekend wordt.

"Het wil niet zeggen dat die persoon bedreigd is, maar dit kan gebeuren zodra bekend wordt wie het is", zei de officier. Volgens haar is die getuige niet uit op de beloning. Er waren al contacten in 2018, toen was er nog geen sprake van een vorstelijk geldbedrag voor een gouden tip.

DNA gaat wandelen

De raadsman wil ook graag onderzoek naar de wijze waarop het DNA van O. in de broekzak van het slachtoffer terecht is gekomen. Er is een mengspoor gevonden van sporen van het slachtoffer, van O. en een onbekend iemand. O. en Meinema hebben voor de dood van het slachtoffer meermalen contact gehad.

"Hoe gemakkelijk is het om sporen achter te laten door handen te schudden en daarna de hand in de broekzak te steken. DNA-sporen kunnen op die manier gaan wandelen", zei de raadsman. De officier van justitie zei vooralsnog de overtuiging te hebben dat het gevonden DNA-spoor van O. direct verband houdt met de moord, en verzet zich niet tegen een dergelijk onderzoek.

Meijering wil meerdere getuigen horen en ook een teamleider van de recherche over de keuzes die tijdens het onderzoek naar de gewelddadige dood van Meinema zijn gemaakt. De politie pakte vorig jaar nog een medeverdachte op: Kenny B. uit Klazienaveen. B. loopt inmiddels weer op vrije voeten. Het OM heeft nog niet beslist of B. daadwerkelijk strafrechtelijk wordt vervolgd. "Daarvoor is het onderzoek nog niet compleet genoeg", zei de officier van justitie.

