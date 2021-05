Zorgen om buitenlandse glasvezelleggers: 'Werken onder erbarmelijke omstandigheden'

Ze bepalen in Havelte al enkele weken het straatbeeld: een groep arbeiders is druk bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het Zuidwest-Drentse dorp. "Deze mannen komen dagelijks uit Den Haag. Ze hebben minimale sanitaire voorzieningen en geen fatsoenlijke bedrijfskleding", vertelt Wiesje Kassies uit Havelte.

Na een oproep blijkt dat ze niet alleen is. Zo'n twintig dorpelingen delen haar zorgen. "Het is mensonterend. Ze staan in de regen te schaften!", antwoordt zijn dorpsgenoot Gea. "Belachelijk dat de werkgever niet eens een keet voor ze heeft staan. Die mannen werken er keihard voor!"

'Werk verplaatst zich snel'

De gemeente Westerveld herkent het probleem en is in gesprek met de aannemer. "De klachten die bij ons binnen zijn gekomen gelden voor Havelte en gingen over het feit dat de toiletvoorziening te ver uit de buurt stond van de werkzaamheden", meldt de gemeente.

Volgens de gemeente zijn er wel toiletvoorzieningen, maar worden deze niet altijd mee verplaatst naar de werkzaamheden. "Onze toezichthouder heeft de aannemer daarop geattendeerd. Na het aanspreken is de situatie verbeterd en verplaatst de aannemer de toiletvoorzieningen nu beter. Wel blijft het een aandachtspunt omdat de werkzaamheden zich in een snel tempo door de dorpskernen verplaatsen."

Kist appels

Ondertussen maken de Havelters er het beste van. "Toen ze hier bezig waren heb ik ze voorzien van een kist appels, koffie en koeken", vertelt Miriam. "Daar waren ze heel blij mee en dan nemen ze ook echt even pauze. Dat is een kleine moeite. Ook zijn ze erg blij als ze hun flessen water bij je mogen vullen."

Ze hoopt dat meer dorpsgenoten dat doen. "Spreek de mannen aan. Vraag of ze zin hebben in koffie! Dit zou je toch ook doen bij Nederlandse bouwvakkers? Met Duits en Engels kom je een heel eind. Vooral de jongere jongens kan je best mee communiceren."

De glasvezelleggers werken in een rap tempo door (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

