Corona: 69 nieuwe besmettingen en één ziekenhuisopname

De ingang van de coronateststraat in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Sinds gisterochtend zijn er in Drenthe 69 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Ook is er een nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Dat blijkt uit de laatste update van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren ging het om 53 nieuwe besmettingen en een ziekenhuisopname.

Het weekgemiddelde, gebaseerd op de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op ruim 59 nieuwe besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (16), gevolgd door de gemeente Aa en Hunze (10) en de gemeenten Assen en De Wolden (beiden 8). Er werd één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in de gemeente Borger-Odoorn. De laatste 24 uur zijn in onze provincie geen patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1387 (+10) 7 20 Assen 3680 (+8) 66 15 Borger-Odoorn 1547 (+6) 32 (+1) 15 Coevorden 2843 (+6) 57 31 Emmen 8986 (+16) 162 79 Hoogeveen 4467 (+3) 74 41 Meppel 2307 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2004 (+3) 35 30 Noordenveld 1658 (+3) 32 26 Tynaarlo 1504 (+1) 22 24 Westerveld 960 (+1) 16 21 De Wolden 1958 (+8) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Sinds gisterochtend zijn landelijk 3426 positieve tests bij het RIVM geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 22.202 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3172 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij, en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt.

Rotterdam telde afgelopen etmaal 259 nieuwe gevallen, het hoogste aantal van het land. In Amsterdam kwamen 134 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Utrecht (91), Den Haag (90) en Tilburg (67).

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.

Op de intensive cares (ic's) liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder.

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een 'stuwmeer' aan uitgestelde behandelingen wegwerken.

Het aantal opnames blijft ook dalen. Op verpleegafdelingen kwamen 69 nieuwe coronapatiënten binnen. Dat zijn er nog minder dan de 93 van een dag eerder, terwijl ook dat al het laagste aantal in maanden was. Op de ic's kwamen 14 nieuwe patiënten met covid-19 binnen.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het nog wel tot begin volgend jaar kan gaan duren voordat alle planbare behandelingen die door de coronacrisis niet doorgingen zijn ingehaald. De meest urgente zorg moet zo snel mogelijk weer helemaal op schema komen te liggen.