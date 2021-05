OM eist cel- en werkstraf voor oplichting met huurwoningen

"Smerig en berekenend", noemde de officier van justitie de oplichtingspraktijken van een 39-jarige man uit het Zuid-Hollandse Rockanje. Hij bood via internet huurhuizen en vakantiewoningen in de omgeving van Hoogeveen aan. Hij ontving borggeld en liet de potentiële huurders met lege handen achter. Tegen de man eiste de aanklaagster een celstraf van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De man heeft een half jaar in voorarrest gezeten en hoeft niet meer terug naar de gevangenis. Hij moet toch iets voelen zei de officier van justitie en eiste daarom ook een werkstraf van 180 uur tegen de man. Hij bood in de periode van mei 2019 tot maart 2020 via marktplaats.nl, huurwoning.nl en facebook.com huurwoningen aan. Volgens de officier van justitie maakte de man daarbij gebruik van de benarde situaties waarin gegadigden zaten. Van sommigen was de relatie stukgelopen en werd dringend naar vervangend woonruimte gezocht. Anderen verkeerden in zwaar financieel weer en moesten daardoor snel beslissen. Om te mogen bezichtigen moest eerst borggeld worden overgemaakt.

Ex-vriendin

De politie kreeg tientallen aangiftes binnen van mensen die inschrijf- of borggeld hadden betaald en vervolgens geen contact meer kregen met hun toekomstige verhuurder. De opgegeven adressen bleken koopwoningen te zijn of waren al verhuurd. Via het bankrekeningnummer en de telefoongegevens kwamen de agenten bij de man uit Rockanje uit. Aanvankelijk werd ook zijn toenmalige vriendin verdacht van medeplichtigheid. Het Openbaar Ministerie besloot haar vanwege onvoldoende bewijs niet te vervolgen. De man stond terecht voor zestien oplichtingsgevallen. Hij bekende slechts vijf incidenten. Zijn ex-vriendin was verantwoordelijk voor de rest, zei de man tegen de rechters.

Liegen en bedriegen: een vast onderdeel

In alle zaken ging de oplichter telkens op dezelfde manier te werk. Er werd gebruik gemaakt van dezelfde of vergelijkbare telefoonnummers en bankrekeningen. De teksten in de WhatsApp-berichten met de slachtoffers waren eveneens identiek. Volgens de officier van justitie was dit het werk van de verdachte. De man heeft een fors strafblad van dertien kantjes met daarop vooral fraude- en oplichtingszaken. "Mooie praatjes, liegen en bedriegen is een vast onderdeel in het leven van meneer", zei de officier van justitie. Ze eiste dat de man de gedupeerden in totaal bijna 2000 euro aan schadevergoeding betaalt.

De uitspraak in deze zaak volgt over twee weken.