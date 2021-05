Emmen is dit jaar recordbedrag kwijt aan bestrijding eikenprocessierups

"Bij water en in gebieden waar veel vlinders zijn, bespuiten we eiken met nematoden; het gaat daarbij om ongeveer 2.350 eikenbomen. Nematoden, oftewel aaltjes, zijn kleine levende wezentjes die in de rups kruipen. Die gaat dan dood", zegt hovenier Roel Timmerman van het gelijknamige bedrijf dat de bestrijding voor de gemeente Emmen uitvoert.

Nestvorming later

De rest, 4.650 eiken, krijgt een behandeling met een bacteriepreparaat, dat ook wel bekend is onder de naam Xentari. "Dat bacteriepreparaat komt op het blad. De rups eet het blad en sterft", legt Timmerman uit.

Door het koude voorjaar is de eikenprocessierups laat dit jaar. "Vorig jaar kwamen de rupsen op 1 april uit en dit jaar was dat 20 april. Dus we lopen dit jaar drie weken achter. Ik denk dat we de eerste nestvorming pas in de tweede helft van juni krijgen", aldus Timmerman.

Recordbedrag

De gemeente Emmen is nog nooit zoveel kwijt geweest aan de bestrijding als dit jaar. "We geven nu 225.000 euro uit en dat is fors meer dan andere jaren. Dat heeft ermee te maken dat de rups in opmars is", zegt wethouder René van der Weide.

In totaal zijn er 106.000 bomen in Emmen, oftewel één boom per inwoner. Ongeveer de helft daarvan zijn eikenbomen. Maar een klein deel wordt dus aangepakt. "We kiezen er bewust voor om de locaties aan te pakken waar de meeste overlast is. Denk aan de leefomgeving dichtbij woningen en drukbezochte plekken", aldus Van der Weide.

Nesten ook weggezogen

De rupsen die de preventieve behandeling overleven, worden later alsnog weggezogen. Maar helemaal raakt Emmen ze niet kwijt. "Dat is onmogelijk", besluit de wethouder.

Volgend jaar komt nog eens 50.000 euro extra beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken. Daarnaast maait de gemeente op sommige plekken minder of in meerdere fasen.