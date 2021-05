MHBOS: De kenmerkende kraak van oud-commentator Schrik

Het bekende stemgeluid van de inwoner van Aalden is onlosmakelijk verbonden met de eerste jaren van het amateurvoetbalprogramma. Hij is inmiddels met pensioen, maar Schrik kan zich de eerste uitzendingen van Onze Club nog goed herinneren. "Ik vond het schitterend om te doen. Dorpen liepen uit", zegt de oud-commentator.

Gieten - Gieterveen

RTV Drenthe besloot negen jaar geleden een heel programma te gaan wijden aan het amateurvoetbal in de provincie. Zo stond de camera ook opeens op de steiger bij Gieten - Gieterveen. Schrik: "Dat is soms net zo interessant als een wedstrijd in de hoofdklasse, hoor. In de hoofdklasse kan het tactisch gezien nog wel eens een enorme schuifpartij worden. Waarbij je echt niet op het puntje van je stoel zit."

"Terwijl in de vijfde klasse, bij van die streekderby's tussen dorpen, bikkelhard wordt gestreden", gaat de oud-commentator verder. "Voor het kijkend publiek net zo interessant. En ik heb mijzelf net zo goed voorbereid op zo'n partij."

Vaste kijkers zullen de typische tonen van Schrik herkennen. "Donker. Toch wel een sonore stemgeluid", zegt hij daar zelf over. "Uitrukken voor Onze Club was echt heel leuk. Hoe lager je kwam des te blijer de bestuursleden waren met onze komst. Ze maakten het de cameraman en verslaggever naar de zin. Met koffie en cake, tot bovenop de steiger."

Inspreekhok

Al voor de eeuwwisseling was de stem van Schrik te horen op Radio Drenthe. Het inspreken van een samenvatting voor Onze Club was nieuw voor hem. "Ik ben van nature nogal enthousiast, zeker als het live is", lacht Schrik. Voor het amateurvoetbalprogramma moest hij na de tijd plaatsnemen in een inspreekhok. "Bij tv moet je veel meer rust inbouwen, want de kijker ziet zelf veel. Dat was in het begin toch wel wennen."

De kenmerkende kraak van Schrik komt niet meer terug. Onze Club na de zomer hopelijk wel.

Lees ook: