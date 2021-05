Ogterop moet op de schop: gemeente Meppel wil kwart miljoen investeren in plannen

Schouwburg Ogterop is zeer gedateerd en de afgelopen decennia is alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd. Bovendien voldoet het niet meer aan de eisen die theatermakers stellen en aan de normen op het gebied van geluid, milieu en laden- en lossen. "Als we niet investeren betekent dat vroeg of laat sluiting van de schouwburg", aldus Ten Hulscher.

In het onderzoek gaat de wethouder op zoek naar manieren om Ogterop onderscheidend te maken. Er wordt onder meer gedacht aan een eigen productiehuis en poppodium.

Gemeente heeft het financieel moeilijk

Het voornemen voor een grootschalige verbouwing komt op een bijzonder moment. De gemeente Meppel heeft het financieel erg moeilijk. "Maar Ogterop is belangrijk voor de toekomst van Meppel. Ons verzorgingsgebied beslaat nu zo'n 100.000 inwoners in de regio Zwolle, Steenwijk, Meppel en Hoogeveen. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien, gezien de landelijke woningbouwopgave waar we ook in Meppel aan willen bijdragen."

Een moderne schouwburg kan daaraan bijdragen, denkt de wethouder. "Dat is een belangrijke vestigingsfactor voor mensen. Meppel heeft bovendien al een breed aanbod beroepsopleidingen, een bloeiend verenigingsleven en binnenkort één van de modernste ziekenhuizen van Nederland. Investeren in Ogterop gaat dus over meer dan een nieuw theater. Het gaat over het vergroten van de leefbaarheid, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling van Meppel op sociaal en cultureel gebied."

2025

Het voorstel over schouwburg Ogterop wordt naar verwachting behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 17 juni 2021. De totale verbouwing van Ogterop kost zo'n achttien miljoen euro. Eind 2025 moet het nieuwe Ogterop klaar zijn.

Lees ook: