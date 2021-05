Marry en Joly: hoeders van de boerderijkatten in Schoonebeek

Bults en De Bie vangen boerderijkatten op, zorgen voor sterilisatie en voor een dak boven hun hoofd elders, als dat nodig is. Op die manier wordt voorkomen dat de dieren aan het zwerven slaan of zelfs voortijdig de dood vinden.

Tien katjes

Het project van de twee dames ontstond vorig jaar. Rondom een leegstaande boerderij aan de Beekweg liepen opvallend veel katten, viel hen op. Bults: "De boerderij stond te koop, maar niemand woonde er meer. De eigenaar was namelijk ruim een jaar eerder ondergebracht in een verzorgingscentrum." De katjes liepen er verweesd rond. De natuur had niet bepaald stilgestaan, want de populatie was inmiddels uitgedijd naar tien.

Volgens Bults en De Bie vroeg de situatie om ingrijpen. "Af en toe troffen we ook er eentje aangereden in de berm aan", aldus Bults. "Met zo'n grote hoeveelheid katten komt het na verloop van tijd niet goed. Een deel slaat aan het zwerven en verwildert. Of ze worden aangereden en in sommige gevallen zelfs om het leven gebracht." Allemaal zaken die je wilt voorkomen, aldus de twee.

Dak boven het hoofd

Bults en De Bie zochten daarop contact met de boer die de dieren voorzag van voedsel. Met hem werd afgesproken om de katten te laten steriliseren. Bults: "Een dierenarts in Nieuw-Amsterdam toonde zich bereid om dit tegen gereduceerd tarief te doen." Daarmee was het probleem nog niet ten einde, want het ontbrak de tien aangetroffen dieren aan de Beekweg nog aan een dak boven het hoofd.

Bults: "Daarom hebben we ze ondergebracht bij opvangcentra in Munnekezijl (Friesland) en Velsen-Noord (Noord-Holland). Nadat ze gesocialiseerd zijn, wordt er naar een nieuw thuis voor ze gezocht." Twee van de tien katten mochten blijven waar ze waren. De nieuwe eigenaren van de inmiddels verkochte boerderij hebben die inmiddels geadopteerd, laten de dames weten.

Drie keer per jaar

Het was Bults en De Bie inmiddels opgevallen dat er bij meerdere boerderijen veel katten lopen. Het zijn per slot van rekening uitstekende muizenvangers. Alleen niet iedereen denkt aan geboortebeperking. "Waarom mensen de beestjes niet laten helpen? Geen idee. Wellicht zien mensen het niet altijd. Ook weten velen niet dat een kat wel drie keer per jaar kan werpen."

De twee bezochten daarom diverse adressen in hun dorp. Ook klopten sommige eigenaren bij de twee aan. Bults en De Bie zorgen dan voor de behandeling en de herplaatsing bij een opvang. Of ze gaan terug naar de eigenaar als deze ze weer terug wil.

Inmiddels hebben de kattenhoeders van Schoonebeek met hulp van de gemeente een schaftkeetje aangeschaft waar ze de katten tijdelijk onderbrengen. Bults: "Daar verblijven ze een of twee nachten en dan gaan ze allemaal in een keer naar de dierenarts."

Waarderingsprijs Het initiatief van Marry Bults en Joly de Bie is dit jaar genomineerd voor de Waarderingsprijs van de gemeente Emmen. Die gaat naar inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor eigen dorp of wijk. In principe kunnen beide de nominatie waarderen, maar bewustwording rondom het kattenprobleem vinden ze belangrijker. Bults: "Dat dit aandacht krijgt, vinden wij het voornaamste." Mochten ze de hoofdprijs, 1000 euro, in de wacht slepen, dan willen ze het geld steken in hun project. Bults: "Denk aan kattenvoer, voederbakjes en onderhoud aan de schaftkeet. Het zou absoluut helpen bij het verlichten van de lasten. We steken er zelf namelijk ook geld in." Naast het project rondom de boerderijkatten zijn ook het Griendtsveenpark, de verfilming van het kerstspel in Emmer-Compascuum en natuurgebied De Veenstee bij Klazienaveen-Noord genomineerd voor de Waarderingsprijs.

