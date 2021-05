Alsnog onderzoek bij garage Van Dam in Hoogersmilde: 'Alsof ik een crimineel ben'

In februari kondigde de gemeente Midden-Drenthe aan een milieu- en bouwkundig onderzoek te beginnen op het terrein van Van Dam. Het is onderdeel van een proef waarin zij vervallen panden in de gemeente wil opknappen. Het gebouw aan de Rijksweg is het eerste gebouw waarnaar wordt gekeken. De gemeente zet namelijk vraagtekens bij de veiligheid, uit zorgen over het effect op het milieu, en vindt het gebouw niet mooi in het zicht.

Slotenmaker ingevlogen

Iets later dan gepland vindt het onderzoek nu plaats. "We hebben meerdere pogingen gedaan om in goed overleg met de heer Van Dam en zijn advocaat tot een datum voor de onderzoeken te komen. Dat is niet gelukt", laat de gemeente weten.

De gemeente heeft daarom met behulp van een slotenmaker toegang verkregen tot het terrein. "Aangezien de heer Van Dam niet aanwezig was en ook meerdere malen heeft aangegeven dat hij geen toegang zou verschaffen tot het terrein, kan geconcludeerd worden dat dit redelijk en nodig is", schrijft de gemeente.

'Dit hadden ze niet mogen doen'

Angelique Schipper, een goede kennis van Van Dam die aanwezig was op het terrein toen de gemeente op bezoek kwam, had haar hart kloppen in haar keel. "Het alarm ging af. Er waren zes ambtenaren en echt alles werd opengebroken. Wij snappen niet dat dit zomaar kan en hebben ook met de politie contact gezocht. Het overviel ons ontzettend."

Van Dam reageert geschrokken vanaf zijn vakantieadres. Via Schippers en de beelden op zijn bewakingscamera's verneemt hij het 'ongewenste bezoek'. "Ze zijn buiten hun boekje getreden, dit hadden ze niet mogen doen!", zegt hij.

Op het terrein van de garage wordt onderzoek uitgevoerd (Rechten: ingezonden foto )

'Zo ga je niet met elkaar om'

Schippers vraagt zich af waar het sociale aspect zit. "Denk aan bemiddeling. Zo ga je niet met elkaar om. Het moet nu de goede kant op. Hendrikus is geen slecht mens. Hij was al bezig met opruimen. Vertel hem dan wat de juiste wegen zijn om te bewandelen."

Bij het pand aan de Rijksweg heeft Hendrikus Van Dam een garage waar hij eigenaar van is. Over de rest van het terrein, het pakhuis met daarin een showroom, loopt nog een rechtszaak tussen erfgenamen. Zoals Van Dam in een eerder interview al eens liet weten, ligt het daarom zo gevoelig om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en staat van het gebouw.

Onderzoek binnenkort afgerond

Dat de gemeente de uitspraak van de rechter niet wil afwachten blijkt uit de weg die ze is ingeslagen. "Onderzoek, dat hebben ze eerder ook gedaan, in 2013. Maar dat toen alles naar tevredenheid is opgelost, dat hoor je nergens terug. Het is alsof ik een crimineel ben", vertelt Van Dam.

Bestuurlijk wil de gemeente pas na het onderzoek reageren. Voor de onderzoeken is volgens de gemeente genoeg informatie gewonnen. De onderzoeken hoeven nu niet meer op locatie plaats te vinden. Wanneer de conclusies naar buiten komen is niet bekend.

Van Dam heeft er geen vertrouwen in. "Ik denk dat de conclusie van het onderzoek bij voorbaat al vaststaat, want ik zit met 8000 vierkante meter in het centrum van Hoogersmilde. Maar ik ben er van overtuigd dat ik alles op orde heb."

