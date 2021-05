Nieuwe opleiding moet huisartsentekort Zuidoost-Drenthe terugdringen

Uit onderzoek dat de gemeente Emmen vorig jaar liet uitvoeren, blijkt dat er grote zorgen zijn over opvolging van huisartsen die willen stoppen. Een handvol huisartsen bereikt bijna de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl op vacatures niet of nauwelijks reacties komen.

'We hopen dat jonge huisartsen zich hier zullen vestigen'

Om jonge huisartsen kennis te laten maken met de regio, is er nu het regionaal opleidingsplan in het leven geroepen. De opleiding tot huisarts duurt na een studie geneeskunde nog drie jaar en in die drie jaar voeren de studenten de praktijkstages bij de huisartsen uit enkel in Zuidoost-Drenthe.

"Na het afstuderen gaan de jonge huisartsen vaak eerst werken als waarnemer en rondkijken waar ze hun droom kunnen verwezenlijken", zegt Carolien van Leeuwen, hoofd van de Huisartsenopleiding. "Balans tussen werk en privé is daarbij belangrijk. Door de oriëntatie al tijdens de opleiding te laten plaatsvinden, hopen we dat jonge huisartsen zich snel na het afstuderen in de regio zullen vestigen."

Zekerheid

In maart zijn de eerste drie huisartsen in opleiding (aios) gestart in de regio. Milou Luitjens uit Groningen is één van hen. "Normaal is het zo dat je geplaatst kan worden van Friesland tot aan Drenthe. En tussen Harlingen, Uithuizermeeden en Assen bijvoorbeeld, zit nogal wat afstand. Dit gaf mij echt de gelegenheid om regionaal te kiezen, zodat ik ook de regio beter leer kennen en wat zekerheid heb voor de aankomende jaren."

Tot dusver bevalt het Luitjens heel goed. "Ik heb mijn coschappen in Emmen gelopen. Ik vind de populatie leuk, laagdrempelig. Patiënten zijn vriendelijk en dankbaar. Dat is wel een verschil met de stad Groningen waar mensen over het algemeen mondiger zijn ook. En het is heel mooi hier in Drenthe. Kijk, ik weet niet wat er op mijn pad komt de komende jaren. En of ik een solo-praktijk wil of met meerdere huisartsen wil werken, maar ik wil zeker in deze regio werken, ja."

Luitjens zit tot volgend jaar mei bij Jan Mulder in Zweeloo in de praktijk. Hij is blij om een huisarts op te leiden die in deze regio wil blijven. "Al jaren merken we dat de animo om te werken in Zuidoost-Drenthe laag is. De afgelopen vier studenten die ik heb opgeleid kwamen allemaal uit de regio Zwolle. Die gingen terug daarheen, dan ben ik mensen aan het opleiden voor een andere regio. Dat vind ik zonde van de kwaliteit die hier dan verloren gaat."

'Er zijn geen dokters'

Volgens hem zit het probleem met name in praktijkhoudende huisartsen die geen opvolging kunnen vinden. Samen met twee andere collega's heeft Mulder een bedrijf opgericht, Dorpsdokters. "Wij willen graag de zorg op het platteland handhaven. Overnames makkelijker maken en praktijken makkelijker overdraagbaar maken. We zien bij de praktijken waarbij de tijd heeft stilgestaan, dat die veel moeilijker overdraagbaar zijn. Dat werpt een drempel op. Maar we lopen tegen hetzelfde probleem aan: Er zijn geen dokters."

Mulder heeft vertrouwen in de nieuwe opleidingsvorm: "De visie is anders. Dat zie je nu ook bij de gemeente. Er moet eerst een goede bodem liggen voor jonge huisartsen, om zich hier te vestigen."

Wethouder Raymond Wanders is blij dat het huisartsentekort wordt aangepakt (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'We kennen de verhalen jarenlang'

De gemeente Emmen faciliteert de toekomstige huisartsen daar waar het kan. "Wij kennen allemaal de verhalen al jarenlang, over het huisartsentekort en het moeizaam vinden van vervanging daarvan. Je kan daarover blijven praten of constateren dat er een probleem is en er met elkaar wat aan doen. De huisartsenopleiding is met hetzelfde vraagstuk bezig en kwamen bij ons met het verzoek of we mee willen doen met het plan om huisartsen op te leiden in regio."

"Wij leiden natuurlijk geen huisartsen op en gaan er ook niet over", vervolgt wethouder Raymond Wanders. "We hebben er een heel groot belang bij dat inwoners goede zorg dichtbij huis vinden. En wij maken ons ook wel zorgen over de ontwikkeling van het aantal huisartsen. Wij hebben een faciliterende rol. Kunnen bijvoorbeeld drempels wegnemen. Meehelpen in de huisvesting bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen en bestemmingsplannen."

In september is het de bedoeling dat er weer drie nieuwe huisartsen in opleiding starten in Zuidoost-Drenthe.