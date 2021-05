Al tekenend is Sam Drukker Assen gaan waarderen: 'Waanzinnig groen'

De kunstenaar, die na wat omzwervingen al heel wat jaren in Amsterdam woont, biechtte dat vanmiddag op aan burgemeester Marco Out. Die kreeg in het stadhuis het eerste exemplaar van het boekwerkje Assen in inkt, Een wandeling met Sam Drukker.

In de voetsporen

Het boek bevat 25 prenten van bijzondere stadsgezichten in zwarte inkt, inclusief een routekaart erlangs. Het is een project uit de koker van horeca-ondernemer en VVV-baas Ronald Obbes. Die droomde ervan, onder het genot van een glas gin-tonic op een zonnig terras, dat ooit eens Assen vastgelegd zou worden door een kunstenaar. En waarvan 150 jaar later de mensen zouden zeggen, 'we moeten beslist in de voetsporen van die inmiddels wereldberoemde kunstenaar treden'. "En zo wilde ik Assen op de kaart zetten", grijnst Obbes, met een knipoog naar de Vincent van Gogh-manie.

Minimalistisch

De kunstenaar had hij snel gevonden, dat werd Sam Drukker die zijn jeugd doorbracht in Assen. Die twijfelde geen moment, en ging dit najaar een dikke week aan de slag. Wel legde Drukker zichzelf een extra moeilijkheidsgraad op; alle tekeningen moesten gemaakt worden met een tandenstoker in inkt. Burgemeester Marco Out vindt het speciaal, dat 'zo minimalistisch werken tot zoveel verbeeldingskracht kan leiden'. "Al kreeg ik bij het idee van een tandenstoker eerst wel een beetje vieze gedachtes. Maar dit is echt een geweldige bijdrage aan kunstzinnig Assen. "

25 tekeningen van kunstenaar Sam Drukker leiden tot boek en wandelroute (Rechten: Joseph Plateau)

Meerwaarde

Drukker is als maker van de kunstzinnige tekeningen 'trots' op het resultaat in boekvorm. "Echt heel leuk dit. Het zijn slechts mijn tekeningen. Maar met de wandelkaart erbij krijgt het een ontzettende meerwaarde. Ik heb soms uren op een steen gezeten, om een bepaald plekje te verbeelden. Ik genoot ervan, en ik hoop, als mensen op zoek gaan naar die plek met het boekje in de hand, dat ze ook genieten."

Drukker tekent van alles in Assen, vooral in het stadscentrum, zoals de Brink met het statige Drents Museum, het Museumlaantje, de Gedempte Singel, de Gouverneurstuin, de Gasfabriekstraat en de oude graansilo aan de Havenkade. En veel Asser stadsgroen, met de door Drukker 'herontdekte' oude bomen, is daarop terug te vinden.

Spoorstraat met café

Maar zijn eigen favoriet van de 25 tekeningen is toch wel de prent van de omhoogstaande spoorbomen met Andreaskruizen, aan de Spoorstraat, zo moet hij eerlijk toegeven. De persoonlijke anekdote die hij hierbij in het boekje optekent luidt: "Architectonische constructies, havens, industriële complexen, viaducten, bijna altijd is het mooi. Zo ook alles rond het spoor. De bedrading, de richtingen, het ritme en de herhaling: het is geweldig om dat te tekenen. En dan hebben we op de koop toe nog het café dat de moeder van Herman Brood ooit bestierde."

Een tekening van de Spoorstraat van Sam Drukker gaat naar Harry Tupan van het Drents Museum (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Tekening naar Drents Museum

Een tekening van de Spoorstraat is inmiddels in bezit van het Drents Museum. De prent in inkt is een bedankje. Want toen Drukker vorig najaar een dikke week in Assen aan de slag moest met het kunstproject, kreeg hij gratis onderdak in Studio DM. Dat is een zogeheten artist residence die het museum anderhalf jaar geleden opende om beeldend kunstenaars, musici en schrijvers een stimulerende plek te geven om bijzonder werk te maken. Drukker maakte er dankbaar gebruik van, en kon zo op zijn fietsje heel Assen doorkruisen, om 25 bijzondere plekjes vast te leggen in inkt.

Het boek Assen in inkt, Een wandeling met Sam Drukker, is uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum. De eerste oplage telt 2500 exemplaren. Maar volgens initiatiefnemer Obbes staat een tweede druk voor de deur. "In de voorverkoop zijn er al 2200 verkocht, en dat is toch bijzonder. Zoveel enthousiaste reacties in zo'n korte tijd, dat had ik niet verwacht. We krijgen massale steun, ook vanuit het bedrijfsleven. Mooi dat we Assen zo op de kaart kunnen zetten. En hopelijk ook over 150 jaar, omdat iedereen wil zien waar die grootse kunstenaar destijds overal gestaan heeft in de provinciehoofdstad van Drenthe", grijnst hij. "Maar of dat lukt, dat zullen we niet meer meemaken."

Het boek is vanaf morgen overal verkrijgbaar.

