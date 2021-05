Niet langer binnen achter de geraniums: rollatortocht in Beilen

De rollatorwandeltochten zijn een samenwerking tussen onder andere de Dierenweide Beilen, Humanitas, de gemeente Midden-Drenthe en de protestantse kerk. Een groep enthousiaste ouderen trok er onder begeleiding van een aantal vrijwilligers op uit om Beilen te (her)ontdekken. "Je zit de hele dag zo thuis en dan zie je bijna niemand, dus nu kom je er echt uit. Dat vind ik heel leuk", zegt de deelnemende mevrouw Hermelink.

Verhalen

Tijdens de wandeling worden de deelnemers door klompenmaker en verhalenverteller Lute van de Bult. Hij voorziet de aanwezigen van weetjes en anekdotes over het dorp. "We willen ervoor zorgen dat deze mensen niet alleen maar achter de geraniums hoeven te zitten. We willen ze bij Beilen betrekken", zegt Van de Bult.

De deelnemers hangen aan Lute's lippen. Zijn verhalen en gedichten over Beilen vallen erg in de smaak. Ook bij mevrouw Hermelink: "Ik ben zelf import, maar mijn man is in Beilen geboren. Hij was altijd heel geïnteresseerd in het dorp. Nu hij overleden is neem ik het over. Het valt me wel zwaar, maar ik moet dit gewoon doen, ik moet door."

Voor iedereen

Hoewel de rollatortocht specifiek gericht is op ouderen en mensen die wat minder te been zijn, is iedereen welkom om aan te sluiten. Het tempo van de wandelingen ligt laag en er zijn veel pauzemomenten. "Het mooiste hieraan vind ik dat het écht voor iedereen is, het maakt niet uit wat je achtergrond is, zegt mede-initiatiefnemer Trijntje Doornbos.

Voor herhaling vatbaar

Ondanks het matige weer was er veel animo en de reacties van de deelnemers aan de rollatortocht zijn louter positief. "Het is echt mooi er weer eens uit te zijn. Ook om weer anderen te ontmoeten, om onder de mensen te zijn", zegt deelnemer mevrouw Mulder.

Het is de bedoeling dat de rollatorwandelclub elke twee weken op pad gaat. "We waren nu met een groep van ongeveer 15 mensen. We hopen dat we op een gegeven moment met een grotere groep mogen en dat dan heel Beilen uitloopt om mee te doen. En het zou ook mooi zijn als dit in heel Drenthe georganiseerd gaat worden, zodat iedereen een boost voor het humeur krijgt!", besluit Hazeleger.