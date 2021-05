Poplab Drenthe daagt makers uit: 'Ga een tof avontuur aan'

Volgens projectleider Erik de Vries is niets te gek voor Poplab Drenthe. "We zijn op zoek naar projecten waarbij de rode draad cultuur is. En dat mag eigenlijk alles zijn. Een beeldhouwer kan bijvoorbeeld met mode aan de slag gaan. Iedereen mag een voorstel doen. Uiteindelijk kiezen we een handvol projecten uit die groen licht krijgen voor hun uitvoering."

Poplab Drenthe, onderdeel van Stichting Kunst en Cultuur, deed al eerder een oproep voor bijzondere combinaties. Uit die aanmeldingen blijkt hoe verrassend de ideeën kunnen zijn. "Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld Pim Pomsy gehad die internationale rappers naar Annen haalde om daar een documentaire en een album te maken", vertelt De Vries. "En we hadden Delia Bremer die verhalen uit de Drentse geschiedenis haalde en kunstenaars vroeg om daarop te reflecteren."

Uit comfortzone

"We zoeken eigenlijk projectvoorstellen waarbij makers uit hun comfortzone stappen en een tof avontuur aan willen gaan", vervolgt De Vries. "Daag jezelf uit en ga goed zitten voor een idee. Als je een beeldende expositie middenin het bos wil houden en daarbij een techno-dj de muziek laat maken, dan zeg ik: dat vind ik helemaal te gek."

De winnende voorstellen kunnen rekenen op een budget om het project uit te voeren. "En je kan ondersteuning krijgen van een professionele maker", zegt De Vries. Het streven is om de projecten nog dit jaar af te ronden. "Maar als je een heel goede reden hebt waarom dat niet kan, passen we er wel een mouw aan. Ik kan me voorstellen dat je allerlei mensen in zwemkleding liever niet in december letterlijk in de kou laat staan."