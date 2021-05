Gemeente Emmen voert verbod op lachgas in

Fractielid Dirk van Dijken (CDA) stipte een opname van een verbod in de algemene plaatselijke verordening (apv) in april al aan. "De eerste stappen waren al gezet, maar wij willen er nog eentje extra zetten", aldus Van Dijken. De christendemocraten maken zich vooral zorgen over het gebruik door jongeren. De partydrug lijkt onder die groep een vlucht te hebben genomen. Lachgas geeft overlast, rommel op straat en vooral een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, voerde Van Dijken aan.

Kritische kanttekeningen

De meeste fracties stonden sympathiek tegenover het amendement. Zo ook de ChristenUnie, hoewel deze partij wel enkele kritische kanttekeningen plaatste. Fractievoorzitter Henk Huttinga vroeg zich af of een verbod via de Algemene Plaatselijke Verordening juridisch houdbaar was. "Een landelijke maatregel als basis hebben we hier eigenlijk nodig. Wellicht is het beter om daar op te wachten."

Bovendien riep het verbod een schijn van willekeur op, betoogde hij. "Eigenlijk zou je dan ook een verbod op drank moeten invoeren", aldus Huttinga. "Ook slecht voor de gezondheid en levert net als lachgas ook gevaar op in het verkeer." Kortom, waarom het ene wel verbieden en het andere niet, was de nuance die hij mee wilde geven.

Van Dijken wees op het stijgend aantal verkeersincidenten waarbij lachgas een rol speelde. "Als we een dode op die manier kunnen voorkomen, dan is het het mij al waard." Een verbod geeft de handhavers van de gemeente bovendien een instrument om op te treden, meent hij.

Tijdelijke overbrugging

Burgemeester Eric van Oosterhout liet in april al weten dat een landelijk verbod in de maak is, maar dat dit waarschijnlijk nog wel een jaar zou duren. Bovendien was er met het gros van de lokale horeca al afspraken gemaakt om lachgas niet langer te verkopen. "Daarnaast zijn we met scholen in gesprek en proberen we allerlei acties op te zetten."

Van Oosterhout ondersteunt echter het amendement als tijdelijke overbrugging richting landelijke wetgeving. Juridisch wordt het echter wel een lastig verhaal, maar daar wordt nog eens goed naar gekeken, aldus de burgemeester.