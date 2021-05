Geen wipkip, maar boomhut: nieuw plan voor buitenspelen in Assen

Dit plan, wat eind dit jaar klaar moet zijn, is de blauwdruk voor voldoende aantrekkelijke plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten in alle wijken, voor jong én oud. De aanpak komt voort uit het vernieuwde bestuursprogramma van 2020. Vanavond is het plan van aanpak gepresenteerd aan de raad.

Boomhut en geen wipkip

Volgens de gemeente zijn de Asser speelplekken hard toe aan een revisie. "Het speeltuinplan waar we nu nog mee werken is tien jaar oud. En veel speelplekken zijn toch wat verouderd en sleets. Er zijn zo'n 2500 speeltoestellen, en da's veel, maar helaas veel van hetzelfde, en vooral ook voor de jongste kinderen. Dus mist de uitdaging. De vraag en behoefte is nu anders. Geen wipkip of glijbaan meer, maar liever een boomhut of natuurlijk spelen", aldus gemeentelijk projectleider Rutger Hoekstra. "Dus er is veel aan vervanging toe."

Volgens Hoekstra zijn er de laatste tijd al veel 'nieuwe, mooie initiatieven' in Assen bijgekomen, of zijn die nog in wording. Zoals de pas geopende pumptrackbaan in Assen-Oost, de landschapstuin bij Quintus van het Dr. Nassaucollege waar de schooljeugd sport en elkaar ontmoet, en de avontuurlijke speeltuin die in het park van Zeijerveen wordt gebouwd. Verder hebben veel scholen groene buitenspeelplaatsen gemaakt.

Veertig initiatieven

Inmiddels liggen er al veertig initiatieven vanuit wijken, die ondersteuning zoeken bij de gemeente en andere financieringsbronnen. "Maar we moeten ervoor waken dat we niet alleen investeren in nieuwe speel- en ontmoetingsplekken, alles moet ook nog onderhouden worden", waarschuwt Hoekstra.

Het nieuwe buitenruimteplan wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van de enquête. Maar de gemeente kijkt ook nadrukkelijk naar de leeftijdsopbouw per wijk en wat er al is te vinden aan voorzieningen. Het plan moet 'nog meer van hetzelfde' voorkomen, en ook het beheer en onderhoud komt erin te staan. Verder wordt gekeken naar slimme financieringsmogelijkheden van nieuwe initiatieven, door die te combineren met sport, klimaataanpak of wijkvernieuwing.

Tofste speelplekken op schatkaart

Ondertussen stort de Asser Kinderraad zich de komende weken op het stimuleren van buitenspelen, met de oproep 'Kom ook Buitenspelen!'. Ze hebben speciale posters gemaakt die vanaf volgende week overal in Assen komen te hangen. En ze doen nóg meer: 'de tofste speelplekken' worden in kaart gebracht.

Via zogeheten schatkaarten is straks per wijk duidelijk waar die allemaal te vinden zijn. De eerste schatkaarten van Peelo en Kloosterveen zijn inmiddels klaar en zijn vanavond overhandigd aan wethouder Jan Broekema. Bedoeling is dat er voor elke wijk eentje komt.

Huttenbouwbosjes en visplekken

Het gaat dan niet alleen om locaties met de bekende speeltoestellen, maar ook om de beste huttenbouwbosjes, visplekken en de beste skeelerpaden. Wethouder Broekema is blij met de actie van de Kinderaad en trots op alle nieuwe initiatieven die erbij zijn gekomen. "Speel- en ontmoetingsplekken zijn belangrijk, omdat zij het mogelijk maken dat jong en oud elkaar ontmoeten, contact met elkaar leggen en in beweging komen."

Om iedereen bij het project te betrekken is een speciale website gelanceerd voor spelen in Assen. Wethouder Broekema hoopt dat het nieuwe buitenruimteplan een goed hulpmiddel is om nieuwe initiatieven goed in te passen. Die zijn niet alleen bedoeld om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan, maar ook volwassenen. Het stadsbestuur wil ook de eenzaamheid tegengaan met meer ontmoetingsplekken voor volwassenen, en hun gezondheid verbeteren door meer bewegen.

Europees project

Zo werkt Assen ook mee aan een Europees onderzoek tegen vereenzaming, samen met elf partners uit verschillende Europese landen. Dat is vorig jaar gestart en loopt tot en met 2023. Het studieproject moet inzicht geven in wat helpt tegen eenzaamheid. In Assen is de wijk Pittelo als proefwijk uitgekozen voor dit onderzoek, omdat daar hoge cijfers van vereenzaming voorkomen.

Binnenkort wordt daar gevraagd waar mensen vooral behoefte aan hebben. Behalve ontmoetingsplekken, wordt ook gedacht aan technologie, apps en games, ter ondersteuning van onderlinge ontmoetingen.

Er is een half miljoen euro voor uitgetrokken. Daarvan zit 3 ton in het Europese studieproject, wat dik 3 miljoen kost, en 2 ton ligt er klaar voor het ondersteunen van Asser initiatieven.