Nieuwbouw veelbesproken De Boerhoorn in Rolde ligt op schema

Voor het eerst lijkt iets op rolletjes te lopen rondom het nieuwbouwproject. De bouw werd meerdere keren uitgesteld en het kostte de gemeente uiteindelijk meer dan vijf jaar om de sloopkogel door de muren van de oude Boerhoorn te krijgen.

Tonnen duurder

De bouw van het centrum viel zo'n acht ton duurder uit dan gepland en daardoor moest de gemeenteraad er weer een oordeel over vellen. Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) blikt terug: "We hadden een bepaald budget voor ogen, maar uiteindelijk bleek dat ontoereikend. We moesten daardoor opnieuw naar de gemeenteraad en die was daar niet zo blij mee."

Het project liep jaren vertraging op, mede doordat men het in de gemeente niet snel eens kon worden over de toekomst van De Boerhoorn. En toen de gemeenteraad toch instemde met het duurdere plan, bleek dat de begrotingen van de verschillende aannemers allemaal boven het budget uitkwamen. Met nog eens twee ton extra en een versobering van het plan, lukte het uiteindelijk toch en kon afgelopen augustus de sloopkogel uit de kast.

Multifunctioneel

Inmiddels staat er al een flink gedeelte van het gebouw, waarin onder meer de Rolder verenigingen en de bibliotheek een plek krijgen. Daarnaast komt er een medisch centrum in het gebouw.

"Niet alleen de huisartsen, maar ook de apotheek en een fysiotherapeut hebben hier binnenkort een ruimte. De fysio kan bijvoorbeeld ook gemakkelijk eens de grote sporthal inzetten als er eens iets speciaals is. Of mensen kunnen na de huisarts ook gelijk even langs de bieb", vertelt Heijerman enthousiast.

Opening in najaar

De inwoners en verenigingen van Rolde moeten in ieder geval komende zomer nog even geduld hebben. Als alles volgens plan blijft gaan, is De Boerhoorn in september of oktober klaar voor gebruik.

Heijerman: "Het heeft allemaal flink wat voeten in de aarde gehad, maar ik denk dat we straks met zijn allen heel trots op het centrum kunnen zijn. Niet alleen wij als gemeente, maar vooral de inwoners van Rolde. Want daar doen we het uiteindelijk voor."

Lees ook: