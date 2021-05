Johan Derksen stopt volgend jaar met televisie

Voetbalanalyticus Johan Derksen gaat stoppen met televisie maken. Dat zegt hij in een interview in het AD. Na het EK voetbal en de daaropvolgende sportzomer, zal de 72-jarige Derksen nog een regulier seizoen draaien met Veronica Inside om vervolgens in de zomer van 2022 helemaal van de buis te verdwijnen.

Derksen gaf het interview aan de krant vanwege zijn boek. De biografie, geschreven door Michel van Egmond en Antoinette Scheulderman verschijnt morgen.

"Kan ik me prima voor opladen hoor, geen probleem, maar daarna is het over. Natuurlijk, iedereen die op tv verschijnt, is ijdel en hebberig. Maar ik heb zoveel andere leuke dingen te doen. Ik ga het niet missen", zegt de inwoner van Grolloo in de krant. "Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat."

Snor gaat eraf

"Toen er vorig jaar niet meer gevoetbald kon worden vanwege corona, hebben wij de uren op tv gewoon volgeluld over de actualiteit van de dag. De directie van Talpa zag dat als een kans en wilde dagelijkse een show, na de Meilandjes. Ik zag dat zitten. Ik ben wel een beetje klaar met dat geouwehoer over Messi en Maradona. Alles wat gebeurt, is voorspelbaar", vertelt Derksen. "Maar René (van der Gijp) vond vijf avonden te veel en Wilfred (Genee) vond plotseling dat radioshowtje zo leuk. Ik vind het weerzinwekkend wat ze daar doen. Met ongelooflijke kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen."

Ook andere talkshows hoeven Derksen straks niet te bellen, benadrukt hij. Ook daar is hij klaar mee. Het liefst wil hij straks helemaal niet meer herkend worden en is zelfs bereid om daarvoor zijn kenmerkende snor eraf te halen, laat hij weten.

Op Radio Drenthe heeft Johan Derksen nog dagelijks het radioprogramma Muziek voor Volwassenen, waar hij muziek draait naar zijn eigen smaak.

