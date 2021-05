Ronald fietst op een kinderfietsje naar het werk voor het goede doel

Ronald Pleij is vandaag om tien uur op de fiets naar zijn werk gegaan. Pleij woont in Oosterwolde (Friesland) en werkt bij een fietsenzaak in Roden. De afstand is zo'n 27 kilometer.

Op zich niets bijzonders, maar Pleij fietst zijn dagelijkse tocht vandaag op een kinderfietsje. "Ja dit is zo'n kleintje. Bij ons in de winkel staat deze met de zijwieltjes er nog aan", zegt Pleij. Hij fietst de tocht vandaag op het kinderfietsje om geld op te halen voor het Ronald McDonald-huis in Groningen.

Het idee van de fietstocht komt van een weddenschap die Pleij had met een collega van hem. "Bij ons in de winkel fietste ik op zo'n klein fietsje en toen zei mijn collega: 'Als je daarop naar huis fiets krijg je van mij 200 euro.' Dat leek mij wel wat, aangezien ik wilde sparen voor een racefiets", zegt Pleij. Vervolgens werden de overige collega's opgejut en zat het toegezegde bedrag in korte tijd op 400 euro.

Al 500 euro

Bij thuiskomst voelde Pleij zich niet lekker bij profiteren van zijn collega's. "Ik wilde het wel doen voor het geld, maar dan voor een goed doel", zegt Pleij. "En toen belde mijn zus. Ze is vrijwilliger bij het Ronald McDonald-huis en doet eind juni mee aan de Homewalk, ze vroeg of mijn baas van de fietswinkel kon sponsoren. Toen leek me dat wel een mooi goed doel."

Inmiddels staat de teller van het bedrag dat Pleij binnenhaalt al boven de 500 euro. "Dat gaat rechtstreeks naar de sponsorloop van mijn zus. Ze gaat straks 120 kilometer in 24 uur lopen. Dat is nog een grotere inspanning dan wat ik doe op het kinderfietsje."

Tweeënhalfuur fietsen

Om de tocht te voltooien heeft Pleij vier keer getraind. "Ben begonnen met vijf kilometer, maar toen zat er nog een kinderzadel op. Dat was wel lastig. Ik kon mijn benen ook niet kwijt. Nu heb ik een groter zadel erop en gaat het beter", aldus Pleij. "De laatste training deed ik 18 kilometer. Dat ging prima, beetje last van de rug, maar het ging. Die laatste negen kilometer moet ook nog wel lukken, op karakter."

Pleij is om 10.00 uur begonnen in Oosterwolde en volgens eigen zeggen rijdt hij zo'n 13 kilometer per uur. "Het zou dus in twee uur moeten kunnen, maar ik verwacht over tweeënhalfuur wel bij de winkel aan te komen."

Volgens Pleij kunnen mensen zijn fietstocht nog tot 26 juni sponsoren via de link die hoort bij de wandeltocht van zijn zus, zij wandelt met het wandelteam Nait Soez'n uit Groningen.