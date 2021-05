Publiek is welkom bij NK wielrennen, maar moet wel ticket kopen

De organisatie van het NK gaat er vanuit dat de overheid vanaf 9 juni toestemming geeft aan topsportevenementen om beperkt publiek te kunnen toelaten. Vooruitlopend op goedkeuring is de ticketverkoop al van start gegaan. Het parcours is net zoals vorig jaar volledig afgesloten.

Toeschouwers met een ticket kunnen alleen op vertoon van een negatieve sneltest tot het evenement worden toegelaten, zo is de verwachting. Op het terrein wordt rekening gehouden met de verplichte 1,5 meter afstand.

Ticket is eenmalig

"We zijn heel blij dat er weer publiek bij mag zijn", zegt organisator Thijs Rondhuis. "We zijn het eerste sportevenement in Nederland in deze vorm waarbij dit weer mogelijk is."

Voor wielerfans is het niet normaal om een ticket te kopen voor een wielerwedstrijd, hoewel de organisator daar wel een kanttekening bij plaatst. "Wanneer je een wedstrijd bij het veldrijden bezoekt of een criterium onder de IJssel, dan wordt daar ook entree gevraagd. Dat gold vorige week ook voor de aankomst in de Giro d'Italia op de Zoncolan. Maar voor het NK is dit eenmalig. Het is normaal een wielerfeest dat voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn."

Dit jaar is gekozen voor betaalde tickets, om de extra kosten te dekken. "We maken gebruik van een online ticketsysteem, er moeten scanners komen en parkeerplaatsen. Bovendien zitten de kosten voor een sneltest hier ook bij in", aldus Rondhuis.

Wanneer je een ticket koopt, kun je hiermee naar een sneltestlocatie ergens in het land. Enkele dagen voor het NK wordt een test uitgevoerd. Word je negatief getest, dan krijg je een QR-code waarmee je op het terrein van het NK wielrennen kunt komen.

Anderhalve meter

Om te voorkomen dat iedereen samenklontert bij de finish, worden er op de VAM-berg extra televisieschermen geplaatst waarop het publiek de wedstrijd kan volgen. Daarnaast komt er bij de finish een structuur aan hekken te staan, zodat bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden.

Of alle kaartjes worden verkocht, dat is voor Rondhuis de vraag. "Je zag het ook bij de eerste wedstrijd dat FC Emmen weer publiek mocht ontvangen. Een sneltest bleek voor sommige mensen een obstakel. Dus het is afwachten. Maar na vijftien maanden koers zonder publiek, denk ik dat er behoorlijk veel animo voor is."

'Blij dat er weer publiek bij mag'

Wielerbond KNWU is ook blij dat er weer publiek bij het NK aanwezig mag zijn. Maar bij de bond bestaat ook het besef dat 15 euro entree veel geld is voor een wielerwedstrijd, waar wielerkoersen in veel gevallen gratis te bezoeken zijn. "Wij denken dat mensen begrijpen dat we ons allemaal moeten aanpassen in deze tijden", zegt woordvoerder Roy Schriemer van de wielerbond. "Het is ook niet dat de organisatie van het NK hier geld aan wil verdienen. De toegangsprijs is er omdat er ook extra kosten worden gemaakt om wielerfans toe te laten."

Schriemer heeft hoop dat het weer net zo'n spannend NK als vorig jaar wordt, waar destijds Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel wonnen. "Het was op gebied van strijd een van de mooiste NK's van de afgelopen jaren, met mooie winnaars. Dat krijgt het publiek dit jaar weer te zien."

Mocht de overheid toch geen goedkeuring geven voor publiek of mocht de situatie zich dermate ontwikkelen dat het toelaten van toeschouwers toch niet mogelijk is, krijgen de kopers van een toegangskaart de aankoopprijs terug.