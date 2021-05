Zeearendjong uit Hunzedal overleden aan de vogelgriep

Het kuiken van de zeearenden die al vijf jaar achter elkaar in het Hunzedal broeden, is overleden. Dat bevestigt Alwin Hut, medewerker natuurbeheer van Het Groninger Landschap na berichtgeving van RTV Noord. Onderzoek heeft uitgewezen dat het jong is overleden aan de gevolgen van de vogelgriep.

"Na vijf jaar broedpogingen in het Hunzedal konden we wel merken dat er een of meer jongen in het nest moesten zitten. Aan het voergedrag konden we zien dat er een ongeveer twee weken oud jong moest zitten", vertelt Hut. De zeearenden gingen ze echter ineens anders gedragen. "Ze toonden steeds minder interesse in het nest. Ze vlogen heen en weer en gingen in andere bomen zitten."

Het is altijd erg belangrijk dat het nest niet verstoord wordt, maar dit gaf aanleiding om bij het nest te gaan kijken. De medewerkers natuurbeheer troffen er het dode kuiken aan.

Vogelgriep

Bij dat kuiken lagen de resten van vier brandganzen: een teken voor Hut dat het misschien om vogelgriep zou kunnen gaan. In het Hunzedal komt de vogelgriep namelijk voornamelijk voor bij brandganzen. Het kuiken is onderzocht door het Dutch Wildlife Health Center, waarna duidelijk werd dat het inderdaad om de vogelgriep ging. Het jong had van de met vogelgriep besmette prooi gegeten.

Of een kuiken dan juist veel gevoerd wordt met zieke dieren, omdat zij een makkelijke prooi zijn? "Dat zou kunnen", denkt Hut. "In het algemeen kunnen zeearenden vrij goed tegen het eten van zieke dieren, maar bij dit vogelgriepvirus dus niet." De ouders van het kuiken, die de brandgans ook vast gehad hebben om het naar hun jong toe te brengen, zijn niet ziek geworden. Zij hadden waarschijnlijk al een betere weerstand opgebouwd.

In het natuurgebied zijn zo'n honderd tot tweehonderd dode brandganzen gevonden. Maar Hut legt uit: "Tot half mei komen er zeker 10.000 tot 12.000 brandganzen in het gebied."

Anders dan anders

Het heeft Hut en zijn collega's wel verbaasd dat het kuiken zoveel brandgans te eten kreeg. "Normaal gesproken krijgen de kuikens de eerste twee weken wat meer vis te eten. Dat is vet, eiwitrijk en makkelijk verteerbaar. Daar groeit het kuiken snel van. Nu zijn de zeearenden kennelijk toch gezwicht voor wat makkelijker prooien", aldus Hut.

Wat ook opvallend is, is dat het vogelgriepvirus relatief laat in het jaar opnieuw de kop opgestoken heeft. Die piek ligt meestal in de winter. Hut weet niet waardoor deze dingen dit jaar anders dan anders zijn.

Natuurlijke dood

Hut is in ieder geval 'blij' dat het in dit geval om een natuurlijke dood bleek te gaan. "En dus niet dat ze verstoord zijn bijvoorbeeld", legt hij uit.

Het is vrijwel uitgesloten dat de zeearenden dit jaar nog eens jongen krijgen. "Ze doen eigenlijk één intensieve broedpoging per jaar. Daar gaan ze nu niet meer aan beginnen."