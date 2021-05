Zes kilometer persleiding wordt vervangen in Emmen: 'Megaklus'

"Per persoon gebruiken we zo'n 135 liter water per dag", legt Erik Lievers van het bestuur van het waterschap uit. "Met douchen, afwassen, het toilet. Al dat water komt in het riool terecht. En zo'n persleiding brengt het naar de rioolwaterzuivering."

'Spannend'

De huidige persleiding is aan vervanging toe na dertig jaar. "In totaal is 'ie negen kilometer lang. En we vervangen daar zo'n zes kilometer van. We hebben nu vier gedaan. Een deel over een nieuw tracé."

Het is een enorme klus, vertelt Lievers. "De uitdaging zit 'm erin dat je over bedrijventerreinen moet, onder een kanaal door. En het is heel spannend want het zuiveringsproces gaat gewoon door. De mensen blijven water gebruiken dus dat moet gewoon doorgaan."

Aan het project gaan maanden voorbereiding vooraf. Want het komt allemaal heel nauw, legt Herman Reinten van Reinten Infra uit. Zijn bedrijf voert de werkzaamheden uit. "Zowel het tracé zelf als de hoogteligging. Je hebt te maken met water, kabels en leidingen. Het water wordt straks door deze leiding heen geperst met pompen. Van het verzamelstation naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dus dan moet het wel goed liggen, anders gaat het straks niet goed."

Risico's in kaart gebracht

In de voorbereiding zijn alle mogelijke risico's in kaart gebracht. "We zitten hier in een gebied waar we heel veel stenen tegenkomen. En we persen ook leidingen onder de weg door bijvoorbeeld, dan hoeven we niet te graven. Als je met een persing tegen een steen aankomt, dan heb je wel een probleem. Door heel veel onderzoek te doen en de risico's te bekijken, hebben we tot nu toe een vlekkeloze uitvoering", aldus Reinten.

In september verwacht het bedrijf klaar te zijn met het leggen van de leiding. De oude wordt dan over gezet op de nieuwe. De oude persleiding wordt dan afgekoppeld en weggehaald. De kosten van dit project zijn tien miljoen euro.