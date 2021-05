De Muur van Emmen: Drenthe heeft er letterlijk een hoogtepunt bij

Met het fietstochtje naar boven werd vanmiddag het nieuwe fietswalhalla bij de Emmerschans officieel geopend.

Timmermans en Fuhler stonden aan het roer bij de transformatie van de voormalige vuilstort tot attractie waar zowel de sporter als de natuurliefhebber aan zijn trekken komt. De snoeischaar ging stevig in het welig tierende groen, fiets- en wandelpaden kregen een stevige oppepper en de trap aan de achterzijde ligt er weer fonkelnieuw bij.

Eenmaal boven aangekomen onthulden de vier een bord met daarop de exacte hoogte van de Muur: 4805 centimeter. Net een tikkie groter dan de Col du Vam bij Wijster, die overigens ook door beide aannemers onder handen is genomen.

NK tijdrijden

Wethouder Van der Weide was niet alleen te spreken over het uitzicht dat tot in Duitsland reikt, maar ook over het aanzicht. Het lang verwaarloosde gebied kon wel een opknapbeurt gebruiken "En dan druk ik me nog zacht bij uit", aldus Van der Weide. Hoe mooi ook dat de voormalige belt op 16 juni het decor vormt voor het NK tijdrijden, vulde hij aan. "Het zet Emmen maar weer mooi op de kaart."

Timmermans keek met gepaste trots toe op het bereikte resultaat. "Niet alleen als ondernemer, maar ook als sportliefhebber." Goed voorbeeld doet daarbij goed volgen. "Ik kreeg onlangs nog telefoon van de Groninger D66-fractie. Zij zagen een Col du Groningen in hun provincie ook wel zitten."

Henk Brink, Ben Timmermans, Bert Fuhler en Rene van der Weide onthullen het bord bovenop de berg. (Rechten: ZO!34/Wiebe Veenstra)

Veiligheid vergroot

Aan het begin van deze maand sprak Wakker Emmen zijn zorgen nog uit over het fietsparcours op de berg. Fractielid Leon Herbers had signalen ontvangen dat sommige punten wel erg gevaarlijk waren en een stuurfout niet gepermitteerd kon worden. Ook was er sprake van risico's op botsingen met wandelaars die het fietspad kruisten.

De gemeente heeft inmiddels al een aantal maatregelen genomen. Zo is er nu sprake van eenrichtingsverkeer op de berg, aangegeven middels bebording. Bij de voetgangersoversteekplaatsen komen nog hekken, die wandelaars attent moet maken op passerende fietsers.

Fase twee

De gemeente treft binnenkort ook de benodigde voorbereidingen om fase twee van de Muur van Emmen mogelijk te maken: de komst van een horecapunt bovenop de berg en een rodelbaan van 500 tot 600 meter aan de zuidwestzijde. Een bestemmingsplanwijziging is inmiddels zo goed als opgestart. Naar verwachting gaat deze om en nabij een jaar in beslag nemen.