Fysiotherapiepraktijken hebben het drukker dan ooit: aantal ex-covidpatiënten stijgt

"Denk aan mensen die de afgelopen tijd veel thuis hebben gewerkt, mensen die niet naar de sportschool konden, of mensen die preventief zijn gaan sporten, maar daardoor juist weer klachten ontwikkelen en bij de fysio terechtkomen. Het is een en-en-en-verhaal. De covidpatiënten zelf is nou niet per se hetgeen waar we het zo druk mee hebben, maar het komt bovenop al het andere."

Fysio's gespecialiseerd in longen

De ex-covidpatiënten worden behandeld door fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in longen. Regien Wessels is zo'n fysio. Naast haar specialisme heeft zij een verdiepende cursus gevolgd om oud-coronapatiënten te kunnen behandelen. Ze heeft er een aantal onder haar hoede. "De meeste zijn een jaar geleden begonnen, die zijn na die eerste golf binnengekomen", vertelt ze. "Dat lijkt toch een doelgroep te zijn die we lang gaan zien, ze hebben veel hulp en zorg nodig."

De leeftijd van deze doelgroep varieert van 16 tot en met 60 jaar, vertelt Wessels. Ook de symptomen variëren, van weinig energie tot benauwdheid en pijn in de borst. Daarom variëren ook de behandelplannen per patiënt. "Vaak wordt eerst gekeken hoeveel een patiënt eigenlijk aan kan. Pas later wordt er op fysieke belasting getraind."

Met kleine stapjes vooruit

De veertigjarige Rina Smilde is zo'n oud-coronapatiënt. Ze werkt in de gehandicaptenzorg, fysiek en belastend werk. "Daarom zijn we bij haar ook al snel met fysieke trainingen begonnen", legt Wessels uit. "We hebben meteen gekeken hoe het met haar kracht en uithoudingsvermogen staat, en hoe we haar weer wat fitter kunnen laten voelen."

Hoewel Rina niet in het ziekenhuis heeft gelegen, is ze twee weken goed ziek geweest van corona. Bij Paramedics focust ze vooral op de benauwdheid die ze ervaart, het gebrek aan conditie, en krachtopbouw. Hoewel het niet zo snel gaat als ze zou willen, gaat dat verder 'best goed'. "Opbouw kost veel tijd. Maar ik ga met kleine stapjes vooruit."

Drukte door uitgestelde operaties

Omdat veel operaties in het ziekenhuis zijn uitgesteld door corona, krijgen fysiotherapiepraktijken het de komende tijd nog drukker, denkt Hoosbeek. Met name door uitgestelde knie- en heupoperaties. "Dat is wel een groep die veel bij de fysio komt."

Tot nu toe kunnen ze de druk bij Paramedics wel aan. Mocht dit niet meer het geval zijn, dan ligt de oplossing voor de hand. "Dan moeten we ons personeelsbestand vergroten", legt Hoosbeek uit. "Dus mensen aannemen, of mensen na hun stage een tijdje een contract geven. Met dat soort dingen zijn we bezig."