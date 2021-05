Werk-leerbedrijf Reestmond in zwarte cijfers ondanks corona: 'Wel ontzettend spannend geweest'

Het bestuur van Reestmond heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. "Daar zijn we ontzettend blij mee omdat het toch wel ontzettend spannend geweest is", vertelt directeur Pieter Kuipers.

Die spanning kwam door de uitbraak van het coronavirus. Reestmond sloot bij de uitbraak direct haar deuren. "We hebben te maken met een groep mensen die kwetsbaar zijn op allerlei manieren. Zij vreesden wel even die ziekte", vervolgt Kuipers. Hij nam drastische voorzorgsmaatregelen. In het begin hebben we alles dicht gedaan. Daarmee maak je ook duidelijk hoe serieus je dit neemt."

Na de sluiting werd het hele bedrijf omgebouwd zodat iedereen op 1,5 meter afstand kon werken. "Dat was een aardige operatie. We hebben echt alles in de strijd gegooid", vervolgt Kuipers. "We hebben ook wat werktijden verschoven om maar zo min mogelijk mensen in het gebouw te hebben. Daar zijn we nog steeds wekelijks mee bezig. We zijn voorlopig nog niet van corona af."

Steun geweigerd

Door de sluiting viel de omzet tijdelijk helemaal weg, terwijl de kosten wel doorliepen. Cedris, de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, vroeg bij de landelijke overheid financiële steun aan voor bedrijven zoals Reestmond.

"Toen is er extra geld beschikbaar gesteld, maar daar hebben we geen gebruik van gemaakt", aldus Kuipers. "We hebben alles zelf dichtgelopen toen we weer open konden."

Dat Reestmond ook in een crisisjaar op eigen benen blijft staan maakt Kuipers hartstikke trots. "Dit is gewoon top", jubelt hij. "Ik ben echt trots op iedereen. Je moet dit ook in de context plaatsen. We werken met een kwetsbare doelgroep en zijn toch in staat om dit neer te zetten. Fantastisch."

Een van de grootste werkgevers

Reestmond is het leer-/werkbedrijf voor de gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld. "We helpen mensen. Dan noemen we beschut werken. Mensen kunnen zich hier ontwikkelen en daarna de stap maken naar andere bedrijven. Anderen blijven voor lange tijd bij Reestmond, dat is ook prima. Inmiddels werken hier 400 mensen. We zijn een van de grootste werkgevers van Meppel", besluit Kuipers.