Praktijkles op de hei: schapen doen meer dan alleen grazen

In natuurgebied De Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo kijkt een groepje aandachtig zich heen. Het zijn eerstejaars schaapherders in opleiding bij Helicon in Velp. Ze krijgen praktijkles over hoe je het natuurbeheer van heideterreinen goed uit moet voeren. Vandaag treffen ze het met het weer.

"Het is een prachtig beroep, maar ook hard werken", zegt Geert Willink, coördinator van de schaapherdersopleiding. "Nu staan we op de hei en is het droog. Maar met dat slechte weer, of als je een dag in de stal moet werken, dan is het soms ook best een uitdaging."

Schaapskuddes, je komt ze tegenwoordig ook niet meer alleen op de hei tegen. Gemeentes zetten ze ook in om in stedelijke groengebieden, zoals parken of grote wegbermen, te grazen. De schapen onderhouden de gebieden op natuurlijke manier. Ze zorgen er niet alleen voor dat het gras kort wordt gehouden, ze eten ook planten op die er niet thuishoren en verspreiden zaden die in hun vacht terecht komen.

Sinds 2010 loopt er een kudde in De Strubben-Kniphorstbosch. Boswachter Kees van Son benadrukt hun nut. "Destijds hebben we het gebied heringericht en op die manier beter zichtbaar gemaakt. Dan is het ook belangrijk dat het landschap voor een deel open blijft, of op zijn minst half open. Daar is een kudde Drentse heideschapen belangrijk voor. Als wij die gebied met maaimachines gaan maaien, dan wordt het vlak en kaal en dat wil je niet. De schapen houden de structuur in de bodem en de begroeiing in stand."

Schaapherders en hun kuddes zijn volgens Van Son daarom ook erg belangrijk. "Om gebieden als De Strubben-Kniphorstbosch, maar ook bijvoorbeeld het Balloërveld, te bewaren voor de toekomst."

Schaapherder in opleiding Berry Heimen ziet dat helemaal zitten. "Herder zijn is een samenspel tussen de natuur, de schapen en de hond. Je probeert iets bij te dragen aan de natuur. Dat vind ik mooi."