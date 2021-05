Vijfvoudig Nederlands kampioen skeeleren Rémon Kwant: 'Ik wil zó graag Europese titel halen'

"Ik heb ook twee Europese medailles gehaald, maar nog nooit de Europese titel. Ik wil dat zo graag halen. Ik ben ook twee keer zesde geweest op een WK en het zou zo gaaf zijn als ik daar ook een medaille zou kunnen halen. Maar het niveau is daar echt zo hoog, dus ik probeer stapje voor stapje dichterbij te komen."

Kandidaat-notaris

Inmiddels heeft z'n studie Notarieel Recht afgerond en werkt hij sinds september twee dagen per week op een notariskantoor in Drachten. Voor Kwant een verademing vergeleken met zijn studententijd.

"Ik merk dat ik nu rustiger m'n trainingen kan doen. Ik kan tussendoor naar bed en ik heb gewoon tijd om wat vaker naar de fysio of een diëtiste te gaan. Het is gewoon een stukje professioneler."

Bondscoach Valentina Belloni

We zijn op de bondstraining in Heerenveen die wordt geleidt door 19-voudig wereldkampioene op skeelers Valentina Belloni. Ze woont in Hoogeveen en is getrouwd met marathonschaatsers Ingmar Berga. Zelf is ze opgegroeid in Italië waar het schaatsen het skeeleren niet in de weg zat. Ze weet hoe lastig het is om in Nederland sprinter te zijn.

"Dat komt omdat langebaanschaatsers en marathonschaatsers hier snel kiezen voor lange afstanden als ze gaan skeeleren. En dat komt ook omdat daar ook meer wedstrijden in zijn. Want sprintwedstrijden zijn er niet zoveel", licht Belloni toe. "Tot m'n juniorentijd heb ik ook altijd geschaatst", reageert Kwant. "Maar ik had m'n studie, schaatsen en skeeleren en dat werd allemaal een beetje teveel. En ik vond skeeleren supermooi om te doen. Iedereen is ook veel relaxter. Schaatsers zijn meer op zichzelf en richten zich vooral op techniek. Qua beweging scheelt het niet veel maar de sfeer er omheen vind ik mooier."

(Artikel gaat verder onder de video)

Skeelers uit Korea

Onder de voeten van Kwant zitten twee spierwitte skeelerschoenen met een frame eronder met vier wielen. "Mijn schoenen zijn helemaal op maat gemaakt in een gipsmal. Ze komen uit Korea. Wij als sprinters rijden op vier wielen. Bij de marathon rijden ze op drie wielen, maar die wielen zijn wat groter. Zodra we in het wedstrijdseizoen komen dan verslijt ik een setje wielen per weekend. Vooral tijdens finales wil je niet dat je ook maar iets glijdt. Dus elke finale start je op nieuwe wielen."

Zestig kilometer per uur

En hij kan er hard mee. "Gemiddeld rijden we vijftig kilometer per uur over een rondje en ik denk dat onze topsnelheid rond de vijfenvijftig tot zestig kilometer per uur is". En dan te bedenken dat Kwant niet eens een pure sprinter is. Op de honderd meter komt hij tekort. Hij kan beter op de vijfhonderd en duizend meter uit de voeten.

'Te lief'

Hij kan makkelijk snelheid ontwikkelen. Maar nu moet hij nog leren om harder te zijn in een wedstrijd. Wat betreft het mentale spelletje kan hij nog vooruitgang boeken. "Ik zeg vaak dat hij te lief is", zegt bondscoach Belloni. "Maar dat zit gewoon in mij", reageert Kwant. "Ik wil het gewoon ook los van de sport altijd voor iedereen goed doen. En voor iemand die meervoudig wereldkampioen is, daar heb ik gewoon respect voor. En daardoor twijfel ik wel eens een milliseconde en die twijfel moet je niet hebben. Je moet er gewoon vol voor gaan." Maar Belloni laat niet los. "Ik wil gewoon een keer een boze Rémon zien", zegt ze lachend.

EK Portugal en WK Colombia

Vorig jaar reed Kwant vanwege corona helemaal geen internationale wedstrijden. Het EK skeeleren staat voor volgende maand in Portugal op de planning en het WK is in september in Colombia. Daar is de sport heel groot. Nu maar hopen dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit.