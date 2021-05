Nederlands kampioene beachvolleybal Katja Stam is nog in de race voor de Spelen

"Deze beker betekent wel heel veel voor me", zegt Stam terwijl er een glimmende bokaal van een halve meter op haar knie rust. "Het hele seizoen was top en dit was wel echt de kers op de taart. Iedereen was er ook gewoon. Dus we moesten ook écht van iedereen winnen voor deze beker. Dus dat was wel echt cool."

Superleuke reacties

Het leverde een stroom aan reacties op. "Ja, dat is bizar hoeveel berichten je dan ineens binnenkrijgt. Ook mensen vanuit de omgeving van Emmen en Klijndijk. Zij herinnerden zich nog dat ik in Drenthe al zo groot was en dat die lange benen en armen toen nog alle kanten opgingen. Zij vonden het heel cool om te zien wat ik nu gepresteerd had. Dus dat was ook echt superleuk om te horen."

Odoorn Slaat Raak

Stam begon haar volleybalcarrière op haar negende in de zaal bij OSR, oftewel Odoorn Slaat Raak. Daarna verkaste ze via Emmen'95 naar Rijswijk en volgde er nog een kort avontuur in China. Maar inmiddels heeft ze de zaal definitief ingeruild voor het zand en woont en traint ze in Den Haag. Daar maakt ze deel uit van Beachvolleybal Team Nederland waarin de beste vrouwen van ons land samen trainen om sterker te worden.

"Bij beachvolleybal vind ik het leuk dat je alles met z'n tweeën moet doen. Er mag niet gecoacht worden tijdens de wedstrijd en er zijn ook geen wissels. Je moet alles kunnen", zegt Stam.

Raïsa Schoon

Sinds januari vorig jaar vormt ze een duo met Raïsa Schoon uit Werkendam. Ze is een kop kleiner dan Stam en logischerwijs verdediger. Ze is de dochter van Debora Kadijk die in 1996 en 2000 ons land vertegenwoordigde op de Spelen als beachvolleybalster.

"Raïsa heeft droge humor, ze is lief en heeft een winnaarsmentaliteit. Dat vind ik heel tof", analyseert Stam. "Katja is heel energiek en dat is heel fijn om naast te staan", reageert Schoon.

Bondscoach

"Katja is wat langer en heeft meer kracht", gaat bondscoach Richard de Kogel verder. "Dat is wat zij bijdraagt aan het team. Ze kan goed blokkeren en harde ballen slaan. En Raïsa is meer van de creativiteit en techniek. Dus dat vult elkaar goed aan. Op mentaal vlak zijn we nog aan het onderzoeken hoe ze elkaar het beste kunnen aanvullen. Want als je dat weet dan kun je als er meer druk op komt te staan ook goed blijven presteren", zegt De Kogel.

Stam beaamt dat er op mentaal gebied nog heel wat te winnen is. "Ik denk dat we nog te vaak 'vriendjes' willen blijven en dat we nog wel heel wat opener kunnen zijn tegen elkaar. Maar we zijn ons daar allebei wel heel bewust van en dat is de eerste stap."

Spelen van Tokio?

Het kan maar zo zijn dat Schoon komende zomer al in de voetsporen van haar moeder Debora treedt. Want hoewel het vizier van het jonge duo in eerste instantie op de Spelen van Parijs in 2024 was gericht, bestaat er toch een kleine kans dat Stam en Schoon zich nog voor de Spelen van deze zomer in Tokio kunnen plaatsen.

"Bij de volgende toernooien in Rusland en Tsjechië moeten we dan zelf bij de top vijf eindigen. En dan moet er een Nederlands team het kwalificatietoernooi in Scheveningen in juni nog winnen. Dan maken we kans. En sinds die kans er is, zit het ook in m'n hoofd en wil ik hem pakken", besluit Stam.