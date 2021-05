Nederland voor Duitsers geen hoogrisicogebied meer

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, maakte dat vandaag bekend. Ons land had vanaf 6 april in Duitse ogen de status van hoog risico. Dit hield in dat Nederlanders bij het passeren van de grens de uitslag van een sneltest op zak moesten hebben. Die mocht niet ouder zijn dan 72 uur.

In de praktijk betekende dit dat grenswerkers zich twee keer per week moesten laten testen bij speciaal opgezette testcentra in Nederland. Dat is vanaf zondag niet meer nodig. Een test is wel nog verplicht indien men langer dan 48 uur in Duitsland verblijft.

Ook de Duitse inreisbeperkingen voor reizigers uit Polen, Hongarije en Bulgarije zijn versoepeld.