Coronaversoepelingen per 5 juni: 'Feitelijk einde van lockdown'

Het kabinet versnelt de versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf zaterdag 5 juni gaat stap 3 van het openingsplan in, in plaats van 9 juni. Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge bekend op hun persconferentie.

Volgens Rutte is het eerder in laten gaan van de versoepelingen 'een gecalculeerd risico'. "Als de cijfers omhoog schieten ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. We verwachten dat de dalende trend doorzet en durven de versnelling aan", aldus de premier. "We gaan van gesloten, tenzij, naar open, tenzij."

Feitelijk betekenen de versoepelingen "het einde van de lockdown", zo vertelde Rutte.

Versoepelingen cultuur en horeca

De verruiming van de regels houden onder meer in dat het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen wordt verhoogd van twee naar vier personen per dag. Ook mogen musea, bioscopen en theaters onder voorwaarden weer open. Er is één persoon per 10 vierkante meter welkom, en een reservering is voor maximaal vier personen.

In cafés en restaurants mogen straks maximaal vijftig personen naar binnen, met reserveringen en vaste plaatsen. De horeca mag straks ook openblijven tot 22.00 uur. Er mogen maximaal vier mensen aan een tafel zitten. Entertainment in de horeca, zoals het tonen van EK-wedstrijden op schermen, blijft voorlopig verboden.

Bij uitvaarten, grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen én wanneer er toegangstesten in kunnen worden gezet, mogen straks meer dan vijftig mensen toegelaten worden. Bij de inzet van toegangstesten geldt vanaf 5 juni zelfs geen maximumaantal van het aantal personen meer, zowel binnen als buiten. Wel blijft de afstandsregel gelden.

Sport

Ook voor de volwassenen sportbeoefenaars wordt er meer mogelijk. Sporten in groepen van maximaal vijftig personen zonder anderhalve meter afstand te houden is weer toegestaan. Dat gold al voor de jeugd. Jeugd tot en met 17 jaar mag ook weer wedstrijden tegen andere clubs spelen.

Kleedkamers en douches kunnen ook weer open, net als sportkantines. Personen vanaf 18 jaar mogen nog nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.

Wellness

Sauna's, zonnebankstudio's en wellnesscentra mogen ook op 5 juni open. Daarbij geldt wel de regel dat ze maximaal één persoon per tien vierkante meter mogen toelaten.

Vertraging vaccinatiecampagne

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus loopt ongeveer twee weken vertraging op door de leveringsproblemen bij producent Janssen. "We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli", zei minister Hugo de Jonge.

Ongeveer 12 miljoen volwassen Nederlanders kunnen een prik krijgen. Tot nu toe zijn ruim 6 miljoen mensen gevaccineerd.

Het vervolg

Rutte en De Jonge kondigden ook aan dat stap 5 van het openingsplan naar voren wordt gehaald: van 21 juli naar 30 juni. Vanaf 30 juni wordt de maximale groepsgrootte thuis acht personen en mogen meer gasten naar onder meer restaurants, musea en bioscopen. Ook mag de horeca dan weer tot middernacht open.

Bij deze stap geldt wederom het voorbehoud dat het aantal coronabesmettingen niet plotseling snel toeneemt.