Extra geld voor jeugdzorg: 'Het is niet de enige oplossing'

De komende jaren moeten er miljarden euro's extra naar jeugdzorg, luidt de conclusie van een arbitragecommissie. Voor gemeenten is het 'een stukje gerechtigheid', zoals Asser wethouder Harmke Vlieg het gisteren al omschreef. Maar hoe kijkt de zorgverlener ertegenaan? We vroegen het bestuurder Wieteke Beernink van Accare.

"Het is nog even afwachten wat het kabinet precies zal overnemen van de conclusie van de arbitragecommissie. De verwachting is toch wel dat er tot 2028 een groot bedrag beschikbaar komt, de eerste jaren ter hoogte van de tekorten die er nu zijn", zegt Beernink. En dat is goed volgens haar, want de gemeenten kampen onder meer door jeugdzorg met grote tekorten, waardoor er minder geld voor andere zaken overblijft.

'Niet de enige oplossing'

Wat dat extra geld voor Accare gaat betekenen? Volgens Beernink is het echt te vroeg om daar al iets over te kunnen zeggen. "Maar in de volle breedte zal het meer rust geven voor jeugdzorg."

Beernink benadrukt dat het extra geld goed is, maar dat het niet de enige oplossing is voor de problemen in de jeugdzorg. "De jeugdzorg moet hervormd worden. Er moet gekeken worden wat überhaupt onder jeugdzorg valt. Nu wordt er van alles onder geschaard. Ook moet er gekeken worden naar de kwaliteit van de zorg én de administratieve rompslomp moet vereenvoudigd worden. Dat staat ook allemaal in het rapport van de arbitragecommissie."

De bestuurder ziet in de praktijk dat er professionals uitvallen, omdat ze het werk zijn gaan doen om mensen te helpen, en niet om zoveel administratie te doen.

Situatie onveranderd

Toen het demissionaire kabinet eind april al bekendmaakte dat er dit jaar 613 miljoen euro extra komt voor de jeugdzorg, beschreef Alida Hielema, regiodirecteur en behandelaar van Accare, de situatie in jeugdzorg nog aan RTV Drenthe. Er werd onder meer gesproken over groeiende wachtlijsten en dat het werk de mensen bij de zorginstelling over de schoenen loopt, zoals het werk gericht op de groep jongeren met een complexe problematiek.

Ook Beernink schetst dit beeld: "De problemen nemen met de dag toe. Er zijn lange wachtlijsten en steeds meer, ook jonge, kinderen die in een crisissituatie terechtkomen."

Nu is het voor gemeenten en zorginstellingen nog wachten op het geld dat een maand geleden al door het Rijk werd aangekondigd en hoe dat verdeeld zal worden over het land.

