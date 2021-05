Sauna's mogen weer open: 'Wij zijn er straks klaar voor'

Daarbij geldt wel de regel dat ze maximaal één persoon per 10 vierkante meter mogen toelaten. De bezoekers moeten reserveren en zich registreren, binnen moeten ze een mondkapje dragen en ze moeten een gezondheidscheck doen.

Sauna's moesten tijdens de eerste lockdown de deuren sluiten. In juli 2020 mochten ze weer open, maar met een veel kleiner aantal bezoekers. Toen het kabinet in december een harde lockdown instelde, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, moesten saunabedrijven opnieuw dicht, tot op de dag van vandaag.

Eigenwijs

"Dit is absoluut goed nieuws", reageert Jeannette van Putten, eigenaar van sauna Thermen in Zuidwolde, op het nieuws uit de persconferentie. "Het was misschien eigenwijs, maar wij hadden ons plan al getrokken en de reserveringen opengezet. Alleen hebben wij ons gericht op 9 juni." Haar plannen worden na de persconferentie niet aangepast. "Dat kan helaas niet. Wij hebben te kampen met te weinig personeel, zoals volgens mij heel veel ondernemers. Daar ben ik nog heel druk mee bezig."

Kwaliteit

"Heel veel dingen kun je pas op het laatst voorbereiden", legt Van Putten uit. "En ik wil heel erg graag dezelfde kwaliteit leveren als eerder. Je kan wel opengaan, dat is een kwestie van de sleutel omdraaien, de verlichting aandoen en de kachels stoken. Maar als het dan een rommeltje is omdat de personeelsbezitting niet goed voor elkaar is, dan is dat eeuwig zonde. De gasten hebben zo lang gewacht op een relax- en verwendag, dan moet het gewoon goed zijn. Het is zonde dat we een weekend moeten missen, maar wat zijn vier dagen op een half jaar?"

Geen noodsteun

Van Putten is de afgelopen maanden veel personeel kwijtgeraakt. Met haar bedrijf greep ze naast de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) omdat ze haar personeel aanvankelijk via een payrollbedrijf liet uitbetalen. "Daarom kon ik geen loonsommen laten zien en is het personeel in de WW terechtgekomen. Ik heb nog wel vijf mensen een half jaar lang volledig doorbetaald uit eigen middelen. Als dat er twintig waren geweest, had ik hier niet meer gestaan als ondernemer."

Van Putten hoopt snel weer medewerkers aan te trekken. "Ik ben nu serieus met een aantal kandidaten bezig. Wij zijn er straks klaar voor en hebben er hartstikke veel zin in.