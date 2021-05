Deuren culturele instellingen weer voorzichtig open: 'We snakken ernaar'

Vanaf zaterdag 5 juni is het weer mogelijk om een tentoonstelling, theatervoorstelling, concert of film te bezoeken. Onder voorwaarden gaat de culturele sector weer open. "Eindelijk, we mogen weer."

Het Drents Museum keek al hoopvol naar de berichtgeving deze week, waarbij de versoepelingen al uitlekten. "Maar nu het definitief is, is het natuurlijk hartstikke mooi en fijn nieuws", zegt woordvoerder Paul Klarenbeek.

'Hebben er zin in'

Hoeveel bezoekers het Asser museum straks mag verwelkomen, weet hij nog niet precies. "Als we uitgaan van de situatie in het najaar van 2020, dan mochten we met alle coronamaatregelen 600 gasten per dag verwelkomen." Voor doorstroomlocaties zoals musea en monumenten geldt straks dat er 1 bezoeker per 10 vierkante meter naar binnen mag. Klarenbeek weet niet of er ten opzichte van het najaar meer of minder mensen toegelaten mogen worden. "Dat gaan de mensen van het museum verder uitzoeken."

Eén ding is in ieder geval zeker; ze zijn er klaar voor aan de Brink. "We moeten ons echt inhouden tot het moment dat we weer open mogen. Het museum heeft er zin in, we staan met z'n allen in de startblokken." Klarenbeek verwijst daarbij naar wat er de komende tijd nog op de planning staat. "De tentoonstelling van Henk Helmantel loopt bijvoorbeeld nog tot 5 september. Daarnaast gaat de tentoonstelling van Tamara Muller van start, en die is dan ook in ons museum te bezoeken vanaf 5 juni."

Vragen

Ook theater De Tamboer in Hoogeveen is verheugd over de aangekondigde versoepelingen. Alleen is de situatie die nu komen gaat nog ongewis, vertelt directeur Pieter-Bas Rebers. "Het is na zo'n persconferentie vaak afwachten en jezelf afvragen: 'wat mogen we als theater weer'. Het is nu bijvoorbeeld duidelijk geworden dat bij grote zalen met meer dan 1000 plekken maximaal 250 bezoekers naar binnen mogen. Maar wij hebben geen zalen met zulke omvang", vertelt hij.

Het gebruik van toegangstesten, waardoor er in een kleinere zaal toch meer mensen toegelaten mogen worden, vindt hij voor De Tamboer geen reële optie. "Er is voor ons nog weinig duidelijk wat betreft het gebruik van toegangstesten. De protocollen die wij hanteerden tijdens de coronapandemie werkten goed." Bovendien is de hoop dat de coronacijfers sterk blijven dalen, en weer meer bezoekers toelaten een kwestie van tijd is.

'Belangrijke stap'

Volgens cultuurminister Ingrid van Engelshoven zijn de aangekondigde verruimingen welkom voor de cultuursector. "Wat hebben we dit lange tijd moeten missen. Kunst en cultuur is de zuurstof van onze samenleving, we kunnen niet zonder. Ook al kunnen de instellingen nog niet zoveel publiek ontvangen zoals ze gewend waren voor de coronacrisis, dit is een heel belangrijke stap."