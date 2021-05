Meppel geeft zwembad Hesselingen vier ton subsidie: 'Een reddingsboei'

Vanwege de coronamaatregelen zitten veel zwembaden in de financiële problemen. Om de gevolgen te verzachten heeft de landelijke overheid een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) opgericht. Voor 2020 is 100 miljoen euro beschikbaar, voor de eerste helft van 2021 is er 80 miljoen euro.

Meppel doet voor nu een beroep op deze pot geld. "Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om ons uit de rode cijfers te halen", vertelt zwembad-directeur Edwin Koelink. "Voor een zwembad is het compleet onmogelijk om verliezen terug te verdienen. We hebben flinterdunne marges. Daarom is deze subsidie niet meer dan logisch. Dit is echt een reddingsboei voor ons."

Huurverlaging

Hesselingen verloor zo'n 40 procent van de omzet. "Zonder de subsidie zou het zwembad in de gevarenzone verdwijnen", vervolgt Koelink. "We hebben zo'n vijfhonderd kinderen op zwemles. Je moet er niet aan denken dat die moeten uitwijken naar elders."

Meppel dekt een deel van de verliezen zelf. Het zwembad krijgt een huurverlaging van 46.150 euro. Dan blijft er nog een verlies van 407.716 euro over. Daarvoor is de SPUK IJZ aangevraagd.

Voorschot

Meppel keert het geld onder voorbehoud uit aan het zwembad. Landelijk is er 100 miljoen beschikbaar gesteld. Als de aanvragen dat bedrag overstijgen, zal niet de gehele aanvraag worden uitgekeerd. "Meppel geeft ons dat als een voorschot. Als de subsidie lager uitvalt dan de aanvraag betalen wij dat deel terug aan de gemeente", vertelt Koelink.

Dat zou Hesselingen nog wel overleven, verwacht de directeur. Zijn angst gaat meer uit naar het huidige jaar. "Dit jaar is nog slechter dan 2020. We zijn halverwege het jaar en nu pas bezig met zwemlessen. Er worden pas sinds kort weer baantjes gezwommen. Recreatief zwemmen is nog niet eens begonnen en dat is zo'n 55 procent van de omzet."

