Oproep aan boeren om dieren te redden: "Maai van binnen naar buiten"

"Als je van buiten naar binnen maait zoals de meeste boeren van oudsher doen, drijf je alle dieren naar het midden. Uiteindelijk drukken die zich tegen de grond en komen ze in de machine terecht", zegt Evert Meeuwissen, coördinator van Weidevogelgroep Smilde.

Boeren zijn laat met maaien

"Normaal gesproken was alles al gemaaid en konden de kuikens vrij rondlopen. Maar boeren zijn vanwege het weer laat dit jaar en de kuikens lopen al in het hoge gras," vertelt Meeuwissen.

Maar het zijn niet alleen vogels die zich in het hoge gras verstoppen. "Het is de tijd dat reekalfjes worden geboren. Die liggen dan mooi beschut in het gras", weet Jan Seubring, jager/beheerder van het gebied rondom de Beilervaart. Maar voor boeren die aan het maaien zijn met hun machines zijn die dieren moeilijk te zien. "Het is wel eens mis gegaan en dan had ik een haas in de machine", aldus melkveehouder Tijmen Nagel.

Samenwerken

Om dat te voorkomen werken de Weidevogelgroep, beheerders en boeren samen om de jonge dieren te redden. Ze gaan op zoek naar de dieren. "Als wij een reekalfje zien dan pakken we veel gras en daarmee pakken we het dier op en zetten het aan de bosrand. De boer kan dan maaien. De moeder en de ree vinden elkaar door te fluiten weer terug", zegt Seubring.

De weidevogelgroep begint al in het voorjaar. "Dan proberen we samen met de boer de nesten van de vogels op te zoeken", zegt Meeuwissen. "We zetten er dan een raster omheen en laten we de eieren uitkomen. Normaal gesproken is het gras gemaaid als de kuikens er zijn, maar dit jaar nog niet."

Melkveehouder Nagel maait al van binnen naar buiten. "Het is even wennen, maar ik verdrijf de dieren nu uit het maaivlak en zo blijven de dieren ook in leven."