Coronaregels versoepeld, maar kermisexploitanten 'vallen tussen wal en schip'

Chris Spelbrink zit nog even in de wacht (Rechten: RTV Drenthe)

Nederland gaat sneller dan gepland van het slot, zo was de algemene boodschap van het kabinet tijdens de persconferentie. Versoepelingen die eerder in zouden gaan vanaf 9 juni, worden verplaatst naar zaterdag 5 juni. Voor veel sectoren betekent dat goed nieuws, maar voor de kermisexploitanten is het nog even op een houtje bijten: voor hen nog geen versoepelingen.

"We moeten ons hier gewoon bij neerleggen", is de conclusie van kermisexploitant Chris Spelbrink uit Assen. Hij heeft het probleem dat kermissen zijn ingedeeld als vergunninghoudend evenement in plaats van doorstroomlocatie, die zoals het nu lijkt vanaf 30 juni weer helemaal los mogen. "Het is jammer dat je slachtoffer wordt van een juridische kwestie als deze", vertelt hij.

Geen TT-kermis

Daarmee valt ook een eventuele TT-kermis in het water voor Spelbrink. "Daarnaast is juli ook een vrij magere maand voor ons als kermisexploitanten. En ook het opstarten vanaf eind juni zal moeilijker gaan, want de kermissen die straks een vergunning willen zijn afhankelijk van de veiligheidsregio en de burgemeester."

Toch geeft Spelbrink de moed niet op. "In de lockdown waarin Nederland zat heeft natuurlijk iedereen tegenslagen gekend. Wij moeten straks ook achterstanden wegwerken. Maar uiteindelijk zijn we ook blij dat we vanaf 30 juni 'gewoon' los kunnen, ondanks dat we eerder vorig jaar hebben laten zien verantwoord een kermis te kunnen organiseren."

Lees ook: