De Amerikaanse vogelkers: een zegen of een plaag?

"Hij is geïmporteerd uit Amerika door plantenverzamelaars. Er was geen rekening gehouden met de overwoekering, de kracht van de plant om alles weg te drukken", legt Van Son uit. De Amerikaanse vogelkers is inmiddels bestempeld als 'invasieve exoot' en heeft zelfs de bijnaam 'bospest'. Doordat de Amerikaanse vogelkers een hele dichte massa kan vormen die veel schaduw veroorzaakt, vormt het een bedreiging voor andere plantensoorten, zoals de jeneverbes.

Schillen en trekken

Op verschillende plaatsen wordt hard gewerkt om de invasieve exoot te bestrijden. Door ze met wortel en al uit de grond te trekken, of door de struiken te 'schillen'. Op ongeveer een meter hoogte wordt de stam helemaal geschild, waardoor die in twee jaar tijd afsterft. De Amerikaanse vogelkers helemaal wegkrijgen uit Drenthe is niet meer haalbaar. Er wordt daarom al jaren gesproken van het accepteren en in toom proberen te houden.

Concurrentie creëren

Bosecoloog Bart Nyssen heeft voor sommige terreinen een heel andere oplossing: de Amerikaanse vogelkers gewoon laten staan, en de concurrentie met inheemse boomsoorten op gang brengen. "Je moet zorgen dat je de concurrerende inheemse boomsoorten in je bos krijgt. En als je die in je bos hebt, dan zul je zien dat het bos geleidelijk aan spontaan richting inheems bos gaat. Dat duurt natuurlijk wel even." Bovendien zorgt de Amerikaanse vogelkers voor een voedselrijke bodem, van 'moestuinkwaliteit'.

In onderstaande video legt Nyssen uit hoe dat precies werkt: