Meppel wil in oktober een speciale Coming-outweek

De speciale week werd aangekondigd door wethouder Henk ten Hulscher. "Met enthousiasme wordt er gewerkt aan een bijzondere week in oktober rondom coming-out day", zei hij op de raadsvergadering. "Dat wordt georganiseerd met mensen uit het veld. Misschien dat de politieke partijen daar ook een rol in kunnen vervullen."

Voor De Vlieg (GroenLinks) kwam het als een grote verrassing. "Dit is echt gaaf nieuws, ik zag het ook niet aankomen", vertelt ze. "Een hele belangrijke ontwikkeling. Het is goed dat er achter de schermen al veel gebeurt op dit thema. Door er een hele week aan te besteden kun je dit echt breed oppakken."

Filmhuis en samenwerkingen

Ze heeft al verschillende ideeën bij de mogelijke invulling. "Je kunt bijvoorbeeld het filmhuis erbij betrekken met interessante films. Maar je kan ook gespreksavonden organiseren en nog zoveel meer", denkt De Vlieg hardop. "Ik weet dat er meer initiatieven zijn in Drenthe. Vorig jaar stond er een groot evenement gepland in De Nieuwe Kolk, bijvoorbeeld. Daar zouden we goed mee kunnen samenwerken."

"Ik vind het vooral belangrijk dat we tijdens die week een brede doelgroep aanspreken", vervolgt De Vlieg. "We zijn geneigd om ons snel op jongeren te richten. Dat is enerzijds logisch omdat de gemiddelde leeftijd om uit te spreken hoe je aankijkt tegen seksualiteit en gender rond de 16 jaar ligt. Anderzijds moeten we uitkijken dat we andere doelgroepen niet over het hoofd zien. Neem bijvoorbeeld ouderen. Zij zijn van een generatie waarbij LHBT+er zijn taboe was. Dat kan tot problemen leiden wanneer je bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis gaat wonen. Ook daar moeten we aandacht voor hebben."

Inclusief werken

Hangt Meppel in oktober vol met regenboogvlaggen? "Dat kan ik voor nu alleen maar heel hard hopen, want dat is vooral aan de organisatie natuurlijk. Ik hoop dat het een week wordt met veel aandacht voor dit thema. Toch denk ik nog steeds dat we als gemeente vooral het verschil kunnen maken door actief te gaan werken met de handreiking LHBT-beleid van Movisie. Als we dat doen dan laten we in álles doorklinken dat je in Meppel kan zijn wie je bent, dat niet afhangt van gender of wie je liefhebt."

Of De Vlieg ook uitvoerend betrokken wil zijn, weet ze nog niet. "Mocht er een werkgroep opgericht worden dat zou ik het wellicht fijn vinden om hier een bijdrage aan te leveren. Tegelijkertijd is het dubbel omdat de wethouder ook spreekt over een rol voor de politieke partijen. Bij die politieke partijen hoor ik als raadslid natuurlijk ook. Die twee rollen moeten elkaar niet in de weg gaan zitten, maar ik wil zeker een bijdrage leveren."

