'FC Emmen kan met nieuw stadion stabiel terug naar de eredivisie'

Ronald Lubbers was te gast in Cassata (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Ronald Lubbers moet nog steeds bijkomen van de degradatie van FC Emmen. Dat zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. In het programma blikt hij terug op de wedstrijd en kijkt hij vooruit naar een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat wordt een seizoen met de voorzitter in het zadel. "Energie is er genoeg. Op dit moment is er helemaal geen reden toe om op te stappen", zegt hij. "Opstappen geeft ook onzekerheid bij mensen."

Spannend jaar

Het doel is natuurlijk een zo kort mogelijk verblijf in de Keuken Kampioen Divisie. Maar hoe gaat de club dat doen? "Het is gewoon even afwachten hoe het gaat lopen", zegt Lubbers. "Alles heeft ook financiële consequenties. Kijk alleen naar het kantoorpersoneel. Die gaan ook allemaal inleveren. We zijn er met z'n allen mee bezig nu."

Ook in de selectie moet worden gesneden. "We hadden dit seizoen al veel aflopende contracten. Dus we hadden spelers die we echt moesten verkopen, maar het probleem is nu dat spelers waar je wel mee verder zou willen, eerst even afwachten wat er verder nog gebeurt."

Lang werd er gesproken over een nieuw stadion voor FC Emmen om zo een stabiele eredivisionist te worden. Misschien staat dat plan in de hoofden van veel supporters op een laag pitje, maar dat geldt niet voor Lubbers zelf. De komst van het nieuwe stadion is volgens hem zelfs urgenter dan ooit. "Dan kun je verder professionaliseren. Je kan er meer mensen in kwijt, je hebt meer inkomen, we kunnen het kantoorpersoneel beter herbergen en dan kun je ook stabiel terug naar de eredivisie."

Financiële gevolgen

Voor het zover is, moet FC Emmen wel even afwachten welke financiële gevolgen het coronajaar heeft. Supporters kunnen nog steeds compensatie vragen voor de gemiste wedstrijden van afgelopen seizoen. Ook kunnen supporters straks kiezen om wel of geen korting op hun nieuwe seizoenkaart te nemen.

Het vertrouwen in de steun van de fans is er wel bij de voorzitter. "Dat vertrouwen is heel groot, maar het neemt niet weg dat het niet 100 procent is. Het zal ook van iedereen onderling afhangen hoe graag we dit terug willen en wat mensen bereid zijn daarvoor te laten en kunnen laten", zegt hij. Een oproep aan de supporters om van compensatie en korting af te zien, wil Lubbers niet doen. "Mensen moeten daar vrij in zijn. Dat kun je niet opleggen en ik wil het ook absoluut niet veroordelen als mensen daar wel voor kiezen. Maar het zou wel heel fijn zijn."

Zware avond

Maar eerst moet FC Emmen zich opmaken voor een jaar waarin niet Ajax en AZ, maar jong Ajax en jong AZ op bezoek komen. Hoewel het er lang naar uit zag dat FC Emmen lang zou degraderen kwam er in de tweede seizoenshelft toch hoop voor de Emmenaren. "We zijn eigenlijk als een feniks herrezen. We kwamen genezen en gezond uit het ziekenhuis en verongelukten eigenlijk op de parkeerplaats", omschrijft hij de dreun die FC Emmen te verwerken kreeg.

Het gevoel bij FC Emmen was goed, maar toch kwam er een abrupt einde aan de comeback toen NAC te sterk bleek. Een deceptie voor Lubbers. "We hadden er het juiste gevoel over dat we de klus zouden klaren. Dan vlieg je eruit na strafschoppen. Het is één wedstrijd en je kan niks meer herstellen in een tweede wedstrijd."

Het gesprek tussen Ronald Lubbers en Margriet Benak is hier terug te luisteren.

Zelfkritisch

Lubbers zegt dat hij achteraf bekeken wel wat kritischer zou willen zijn op sportief vlak. "Ik heb weinig spijt, maar er zijn zeker dingen die ik anders zou willen doen", zegt hij. "Je neemt een bepaald verwachtingspatroon mee uit de flow waar we in zaten vorig seizoen. Gemakzucht is een te groot woord, maar ik had er soms misschien wat strakker op moeten zitten."

Ook blikt Lubbers terug op de momenten dat het muntje de verkeerde kant op viel voor FC Emmen. "Als je aan het begin van het seizoen vijf rode kaarten krijgt waarvan er vier worden geseponeerd, dan zit het ook niet mee. Uiteindelijk had je het met één punt meer wél gered en er zijn heel veel momenten geweest waarop dat had kunnen gebeuren. Als het bij RKC 0-0 wordt in plaats van 0-0 dan heeft iedereen het erover dat het geweldig is, wat er in Emmen gepresteerd is."

Toch zoekt de voorzitter geen excuses in momenten van pech of geluk. "Je hebt onderling vertrouwen omdat keuzes en dingen altijd goed zijn gegaan. En nu gaan die dingen ineens verkeerd. Dat kun je niemand verwijten, maar het gebeurt wel", zegt hij. "Normaal mag je met het budget dat we hadden niet degraderen, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Dat zijn de keiharde feiten. Er zijn allerlei aanwijsbare redenen waarom dingen gebeurd zijn, maar het is zoals het is."

