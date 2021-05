De kop is eraf voor Herenboeren Assen: radijs en sla van het veld

Voorzitter Mariska Pater van de Herenboeren Hof van Rhee is opgetogen over de eerste uitgiftedag. "Wat een heerlijk gevoel is dit. Eindelijk loon naar werken. We hebben hier met z'n allen zo lang naar toegewerkt."

'Het begin is er'

Wat vandaag van de eigen akkers van de Hof van Rhee komt, is met radijs en veldsla nog wel wat schamel, zo erkent voorzitter Pater. "Maar het wordt nu eindelijk warmer, er zitten 54 soorten groentes in de grond, dus dat aanbod zal wekelijks groeien", verwacht ze.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De veldsla van de Herenboeren Assen is vanmorgen nog geoogst (Rechten: Mariska Pater)

Het enthousiasme bij de eerste uitgifte vandaag was volgens Pater groot. "Het ging fantastisch. We hadden de uitgifte in blokken opgedeeld, zodat er elk uur een nieuwe groep leden kon komen. Daardoor liep het op rolletjes."

Vergunning voor de beesten

Behalve veldsla en radijs, waren er ook eieren en aardappelen voor de coöperatieleden. Die zijn ingekocht bij een andere kippenboer, en een bevriende coöperatie. Bedoeling is uiteindelijk dat die ook allemaal door de coöperatie zelf geleverd worden, afkomstig van de eigen Hof van Rhee.

Maar het wachten is nog op de eerste dieren. De komst van kippen, brandrode runderen en ook varkens, is voorlopig even 'on hold' gezet. Want dat is wettelijk nog niet helemaal dichtgetimmerd. "We zijn nog in gesprek met de provincie Drenthe, of we vanwege de natuurbeschermingswet nu wel of niet een vergunning moeten hebben voor de dieren", vertelt Pater. Hoelang dat duurt voordat dat helder is, kan de voorzitter niet zeggen. Dus vlees en eieren, dat kan de coöperatie voorlopig zelf nog even niet leveren.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Kippen zijn er nog niet op de Hof van Rhee, dus kwamen er eieren van een andere kippenboer (Rechten: Mariska Pater)

Enthousiaste reacties

Mariska Pater heeft in elk geval een zeer goed gevoel over de eerste uitgifte aan alle leden van de coöperatie. "De reacties waren enthousiast. En het was leuk om elkaar nu eens in het echt te zien. Als bestuur van Herenboeren kennen we elkaar natuurlijk allemaal wel, maar al die leden die zich hebben aangemeld, daarvan hadden we de meesten nog nooit gezien. En nu ze voor het eerst langs zijn gekomen, heb je er ook een gezicht bij. Dat was erg leuk."

Volgende week kan er volgens Pater in elk geval spinazie toegevoegd worden aan de oogst. Maar of het aanbod dan ook meteen breder wordt. "Dat blijft lastig om te zeggen. We beginnen net, en dan is de productie toch wat onregelmatig."

Bijzonder moment

Voordat we echt de volle productie draaien, zijn we een tijd verder. Maar het leuke van nu is, dat de eerste oogst eindelijk van het land is gekomen. En dat is toch wel een bijzonder moment."

De Herenboeren van Assen zijn 1 november als pachter begonnen op 20 hectare landbouwgrond bij Rhee, een buurtschap bij Assen-Noord. Ze wil de komende jaren zo'n 240 huishoudens voeden met eigen groente, fruit, vlees en eieren. De coöperatie is de eerste in Drenthe met zo veel leden, die op deze manier werkt. Elders in het land zijn ook al Herenboeren-projecten te vinden.

In opspraak

Het duurzame landbouwproject kwam eind vorig jaar in opspraak omdat ze wat al te voortvarend van start gingen. Er werd een spitfrees door het groene grasland getrokken, om de boel zo snel mogelijk zaaiklaar te maken. De Herenboeren van Assen hadden hiervoor geen vrijstelling aangevraagd, en grasland scheuren in november is in strijd met de stikstofregels.

Na de nodige ophef en kritische reacties van andere boeren en de Asser politiek, kregen de Herenboeren een boete opgelegd van enkele honderen euro's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die controleert agrarische bedrijven onder meer op naleving van de stikstofregels. Maar de landelijke coöperatie van Herenboeren heeft daar bezwaar tegen aangetekend, omdat de regelgeving hierover onduidelijk is. Die procedure loopt nog.

Radijsjes, vers van het land van de Herenboeren van Assen (Rechten: Mariska Pater)

