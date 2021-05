Drenten steken handen uit de mouwen tijdens NL Doet

Bij het Tonckenshuys in Zuidwolde wilden bewoners graag dat de balkons werden schoongemaakt. En dat was volgens activiteitenbegeleidster Cindy Sibon ook hard nodig. "Op veel balkons zit groene aanslag, veel spinnenwebben en stof. En we zitten hier aan de bosrand, dus er liggen ook bladeren."

Blij met hulp

In totaal worden er een stuk of zestig tuintjes en balkons schoongemaakt. "Er hebben zich meer vrijwilligers aangemeld dan we hadden verwacht, dus dat is heel fijn", zegt Sibon.

Thomas Heite is blij met de hulp. "Ik ben 99 jaar en kan het niet meer zo goed zelf onderhouden. Ik veeg het weleens aan en geef de plantjes water, maar het gaat wel moeilijker. Met deze hulp heb ik echt geboft. Fantastisch!"

Thomas Heite geniet van zijn schone tuin (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

De Koninklijke Landmacht

Medewerkers van de Koninklijke Landmacht waren vrijdag druk bezig bij het oorlogsmonument in Doldersum. "Wij hebben hier in de omgeving gesnoeid", legt Bart Lampe uit. "We hebben wat graszoden aangelegd op het pad. De bankjes die hier her en der staan, hebben wij geschuurd en geverfd. En we hebben het hekje gerepareerd."

Trix Gillissen, voorzitter van Stichting Monument Doldersum is blij met de hulp. "Het zijn leuke mensen, harde werkers. Het is fantastisch dat ze ons met twintig mensen komen helpen. Maar het is ook vooral de gezelligheid die we zo gemist hebben in coronatijd. Het is vandaag net een feestje."

Schuilplaats

Het monument staat op de plek waar op 8 september 1944 zes jonge mensen werden omgebracht. In de nacht van 7 op 8 september 1944 ontsnapten 21 mannen uit het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst in Vledder. Ze werden door het verzet ondergebracht in vier schuilplaatsen in de buurt van Doldersum. Een van de schuilplaatsen werd op 8 september door de Duitsers ontdekt. Van de negen mannen werden zeven doodgeschoten, waarvan één man het overleefde. Hij bleef de rest van zijn leven gehandicapt.

Gillissen hoopt dat tijdens NL Doet ook jonge mensen enthousiast worden om het monument te onderhouden. "Het monument ligt er prachtig bij omdat we daar nu met z'n allen voor zorgen, maar dat willen we in de toekomst zo houden." Ze heeft dan ook alle vertrouwen in de hulp van de landmacht. "Ik hoop dat deze groep volgend jaar weer wil komen helpen. Als ik ze zo hoor, denk ik dat ze er zelf ook wel voor in zijn."