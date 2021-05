Stressvolle week voor initiatiefnemers nieuw jeugdcentrum Assen

"Het is wel toeval", zegt Meertens. Het pand stond namelijk vijf jaar leeg. "Door de publiciteit rondom het jeugdcentrum heeft ook de ruimte de aandacht getrokken. Ik denk dat dat heeft meegespeeld."

Een jaar de kans geven

Maar staat de boel nu op losse schroeven? Ondanks de interesse heeft Meertens er geloof in dat het toch nog goedkomt. "We willen het graag een jaar de kans geven. Als een soort pilotproject", legt hij uit. "Dus we hopen dat er bedrijven zijn die ons willen sponsoren. De gemeente gaat ook kijken naar mogelijkheden."

Het nieuwe centrum wordt gerund door stichting El Padrino, waar Meertens het gezicht van is. Hij baalde van overlast in de wijk en wilde voor de jeugd een alternatief bieden voor het rondhangen op straat. "Vroeger hadden we een soos of een keet waar we bij elkaar konden komen, tegenwoordig zie je die niet meer", merkte hij op. "Daarvanuit is dit initiatief geboren."

In het centrum komen onder meer pooltafels, een Playstation, een pannakooi en een bar waar de jongeren alcoholvrije drankjes en hapjes kunnen kopen. Er is volgens Meertens plek voor zo'n honderd tot honderdvijftig bezoekers, maar hij wil eerst met vijftig tot zestig jongeren beginnen.

Kritisch

Omwonenden zijn kritisch. Ze vrezen dat de jongeren dezelfde overlast veroorzaken als vorig jaar in het dichtbevolkte deel van Kloosterveen. Buurtwerkers Ina Terpstra wil die zorg graag wegnemen. "Ik snap omwonenden heel goed, maar er wordt heel goed over nagedacht. Er komen maatregelen om ervoor te zorgen dat die overlast zoveel mogelijk binnen de perken blijft."

