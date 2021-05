MHBOS: Voor onze club, die nooit verloren gaat

De centrale verdediger van Witteveense Boys'87 draagt een column voor over de schoonheid van amateurvoetbal. Als presentator van Radio Drenthe Sport hield Voortman de verrichtingen van alle Drentse clubs scherp in de gaten.

Plezier, instelling en karakter

"Voetbal schenkt je momenten die je je leven niet vergeet. Mike Doldersum bezorgt Elim de PWZ-trofee, een dorp in roes. Het gevoel dat je onderdeel bent van iets moois, iets dat er echt toe doet", is vanuit de kleedkamer in Witteveen te horen. Tijdens het laatste item van Met het Bord op Schoot zijn ook de uitgelichte fragmenten uit Onze Club te zien.

Voortman, als redacteur werkzaam voor NOS Langs de Lijn, besluit in de column: "Het wordt tijd dat we weer gaan spelen. Met plezier, instelling en karakter. Voor onze club, die nooit verloren gaat. Op zaterdag of zondag, als alles mogelijk is."

De laatste aflevering van Met het Bord op Schoot is vanavond om 18:32. In de uitzending wordt een EK-hit geschreven door René Karst, keert redacteur Florian van Velthoven terug bij de vliegvissers uit Assen en komt radiopresentator Jurgen van den Berg uit Hoogeveen aan het woord over sportjournalistiek.