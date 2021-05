Muzieklijst Harry's Blues 30 mei 2021

De eerste hitnotering van Cuby & the Blizzards was in 1966 met het nummer Back Home. Het haalde plaats 33. De hoogste notering was plaats 10, in 1968, voor Window of my eyes. Appleknockers Flophouse haalde in 1969 de twaalfde plaats. En de laatste hitnotering in de singlescharts was in 1991 toen Muskee met Brother Booze zes weken in de tipparade stond. De laatste hitnotering dateert van 3 oktober 2009 toen het album Cats Lost op nummer 83 in de Album Top 100 stond. Hieruit kun je concluderen dat de bands waar Harry Muskee in speelde niet voor de hits maar voor het oeuvre gingen. De kracht van Harry was doorgaan op een ingeslagen weg, je vernieuwen en niet laten leiden door de waan van de dag.