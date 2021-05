Middelbare scholen mogen weer volledig open, maar doen ze dat ook?

Bij het Roelof van Echten College in Hoogeveen is in elk geval nog geen sprake van een volledige openstelling vanaf maandag. Hoe de school het gaat aanpakken vanaf 7 juni, daar wordt begin komende week over overlegd, vertelt bestuurder Albert Weishaupt. "We zijn ons nu aan het beraden en aan het inventariseren hoeveel collega's die volledige openstelling zien zitten", vertelt hij. "De meeste docenten zijn nog niet gevaccineerd en zij moeten toch voor grote groepen leerlingen staan. Daar willen we niet te lichtzinnig overheen stappen."

Ook Stad en Esch in Meppel blijft nog een weekje beperkt geopend. "De leerlingen gaan straks weer zoveel mogelijk naar school, maar dat moet wel op de goede manier gebeuren", stelt directeur-bestuurder Peter de Visser. "We hebben tijd nodig om de leerlingen te informeren." Ook geeft De Visser aan dat er collega's zijn die inmiddels op hun tandvlees lopen. "Ook daar moeten we goed de tijd voor nemen."

Het CS Vincent van Gogh, met vestigingen in Assen en Beilen, gaat maandag gedeeltelijk open. Alice Vellinga, voorzitter van het college van bestuur, vertelt: "Locatie Salland in Assen gaat vanaf 31 mei weer volledig open, de rest van de locaties per 7 juni." Dat heeft ermee te maken dat Salland een ruimer gebouw heeft, met bredere gangen, legt ze uit. "Voor de andere locaties is meer maatwerk nodig, zoals de minister dat ook aangeeft, dat je echt specifiek rekening moet houden met de omstandigheden en de inzetbaarheid van de leraren."

Stad & Esch in Meppel (Rechten: RTV Drenthe)

Vaccinaties

Alle scholen geven ook aan dat een groot deel van het personeel (nog) niet (volledig) gevaccineerd is. Daar is Vellinga van het CS Vincent van Gogh verbaasd over. Ze vindt de volledige openstelling van de scholen dan ook onverstandig. "We zijn een school en we doen niets liever dan onze leerlingen onderwijs geven. Het liefst fysiek. Maar ik denk dat de volgorde, het volledig openen terwijl nog niet iedereen gevaccineerd is, verkeerd is." Ze ziet dat de vaccinatiebereidheid onder het personeel van het CS Vincent van Gogh groot is.

De Visser van Stad en Esch merkt op dat hij ook een werkgever is, die de verantwoordelijkheid heeft over 400 personeelsleden. Het besluit om de school pas 7 juni volledig te openen is dan ook deels genomen om de 'tijdwinst voor de vaccinaties'.

Zelftests

Dan zijn er ook nog de zorgen over de (zelf)testbereidheid. Arie Slob, minister minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, zei vrijdag dat de veiligheid van de docenten voldoende gewaarborgd is wanneer 50 procent van de leerlingen zo'n test doet. Maar de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, twijfelt of de helft van de leerlingen op elke middelbare school twee keer per week zo'n zelftest zal doen.

Volgens Weishaupt van het Roelof van Echten College is de testbereidheid niet erg groot. Dat hoort hij ook bij andere scholen. "Alle zelftests zijn beschikbaar, dat is geen enkel probleem. Wat wel zo is, is dat de school niemand kan verplichten om zich te laten testen of de testuitslag te delen. Het blijft bij een vriendelijk verzoek." Weishaupt legt uit: "Het kabinet stelt dat de scholen veilig open kunnen, mits er twee keer per week getest wordt. Maar aan die mits kunnen wij niet voldoen, omdat we niemand kunnen verplichten."

Ook Vellinga van het CS Vincent van Gogh denkt dat die 50 procent 'te optimistisch' of zelfs 'onhaalbaar' is. "We zien signalen dat mensen het vergeten, dat ze een zelftest principieel weigeren of dat sommige leerlingen het spannend vinden om zo'n test te doen." De zelftests zijn op de verschillende locaties vanaf maandag beschikbaar, voor leerlingen en personeel. "Je kunt de zelftests niet afdwingen, het is geen verplichting."

Roelof van Echten college, locatie Eduwiek (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De Visser heeft nog niet duidelijk in beeld hoe het zit met de testbereidheid op Stad en Esch. "Daar kan ik moeilijk iets van zeggen. Als school gaan we er alles aan doen om het belang ervan te benadrukken, dat je het doet voor anderen, bijvoorbeeld mensen met een kwetsbare gezondheid. Door een zelftest te doen, worden asymptomatische gevallen ontdekt, dus mensen die besmet zijn, maar geen klachten hebben, en daarmee hopen we ook die gevallen buiten de deur te houden." De mantra op het Stad en Esch blijft: blijf bij de minste of geringste klachten thuis. "En daar hebben leerlingen zich heel goed aan gehouden de afgelopen tijd. Daar ben ik trots op", zegt De Visser.

7 juni

Voor alle scholen blijft het dus nog even spannend hoe de volledige opening gaat uitpakken. Weishaupt van het Roelof van Echten College plaatst ook nog een kleine kanttekening bij de datum van 7 juni. "Je ziet dat de vakbonden massaal tegen zijn. Dat zijn signalen waar ook het kabinet niet zomaar aan voorbij kan gaan." Hij vindt dan ook dat scholen hun eigen afweging moeten kunnen maken. Bij het nemen van de volgende stap staat bij het Roelof van Echten College de gezondheid van leerlingen en leraren in ieder geval voorop.

De Visser van Stad en Esch houdt er wel helemaal rekening mee dat de verplichting per 7 juni blijft, maar hij denkt dat iedereen in het onderwijs liever had gehad dat de scholen pas in augustus of september volledig open gingen. "Dan was er nu geen discussie geweest, die is nu gevoed vanuit ongerustheid."

