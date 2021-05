Clubicoon Suelmann houdt het net droog tijdens afscheid

Tegen Quintus, 26-20 winst, kwam de aanvoerder vanmiddag voor het laatst binnen de lijnen. "De sfeer in de hal ga ik wel missen", zegt Suelmann na het laatste fluitsignaal met een bibber in zijn stem. Waar de rechteropbouwer in het veld bekend staat als een taaie, hebben emoties Suelmann na zijn afscheid toch even te pakken.

Vader van Jolien en Stijn

"Ik was al langer aan het twijfelen. Nu is het goed. Ik ben blij dat dit de laatste was", legt hij uit. Op verzoek van Hurry-Up zette de vader van Jolien en Stijn nog een aantal seizoenen door. "Ik denk dat heel mensen niet weten hoe zo'n belasting dit is."

Tegen Quintus scoorde Suelmann nog maar eens vijf keer. "Het is afgelopen", besluit 'Mister Hurry-Up'. Het behalen van de halve finale van de EHF Challenge Cup in 2017 noemt Suelmann samen met het winnen van de beker in 2011 zijn hoogtepunt in het oranje-zwart. "En dit seizoen worden we vierde van Nederland. De club heeft zich in tien jaar weten te ontwikkelen."

Ulisses Ribeiro

Niet alleen Suelmann werd vanmiddag uitgezwaaid. Ook waren er bloemen voor Sven Hemmes, Kevin Bos en Ulisses Ribeiro. Laatstgenoemde heeft teveel last van heimwee en keert na al één seizoen terug naar thuisland Portugal.