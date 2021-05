De week van Drenthe: Brand in Zuidlaren en verdwenen pinautomaat in Coevorden

De week begon met een grote brand in Zuidlaren. Restaurant de Rooie Kater werd grotendeels verwoest door het vuur. Eigenaar Arie Oppewal baalde flink, want over een week zou het eetcafé weer open mogen na een sluiting van zeven maanden vanwege het coronavirus. Hij vermoedt zelf dat er sprake is van brandstichting.

Pinprobleem

In Coevorden kunnen de inwoners niet meer dag en nacht pinnen. De Rabobank had de laatste pinautomaat waar 24 uur per dag geld opgenomen kon worden, maar die is ook gesloten. Pinnen in de winkel is de enige overgebleven optie. Veel mensen willen een pinautomaat terug, wethouder Steven Stegen gaat kijken of dit mogelijk is.

Daarnaast was er veel aandacht voor de natte weken die geweest zijn, want dat was goed voor de natuur. Ook was er een nieuwe stap in de zoektocht naar huisartsen in de regio Zuidoost-Drenthe. De gemeente Emmen en de huisartsenopleiding van het UMCG starten een nieuwe, regionale opleiding, bedoeld om jonge huisartsen naar het gebied te trekken.

Bekijk hieronder meer in 'De week van Drenthe':

