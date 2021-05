Eline (14) uit Sleen heeft eigen ijscokar: 'Iedereen heeft nu zin in een ijsje'

Het valt in de smaak. Want in dit zonovergoten weekend heeft ze al ruim 100 ijsjes verkocht. "Gisteren was ik bijna uitverkocht", vertelt de 14-jarige enthousiast. "Mijn eerste dag en het sloeg direct aan. Het weer is eindelijk goed. Het is perfect fietsweer en iedereen heeft nu zin in een ijsje."

Waar veel jongeren een baantje nemen in een supermarkt, pakt Eline het anders aan. Het idee kwam tijdens een economie-les. "We hadden het over het starten van een eigen onderneming, en dat vond ik super-interessant. De sfeer die in een ijssalon hangt vind ik heel gezellig, dus die interesses heb ik samengevoegd. Vakken vullen is ook een prima baantje, maar dit past beter bij mij."

Lol in hebben

Eline maakt het ijs niet zelf, maar haalt het bij ijsmaker La Dolce in Coevorden. De bakken bewaart ze thuis in de vriezer. De komende zomer zal ze dus regelmatig op haar fietskar te vinden zijn. "Ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk ijs te verkopen en er lol in te hebben."

De reacties tot nu toe zijn lovend, ook omdat de de rijdende wagen herinneringen oproept aan vroeger. Toen was een ijscoman niet uit het straatbeeld weg te denken. "Het is mooi om te zien hoe mijn kar nostalgie terugbrengt", zegt Eline. "Het is een risico om iets nieuws te beginnen, maar als het aanslaat is het helemaal fantastisch."

IJskoningin

Betekent dit dat Eline over tien jaar dé ijskoningin van Drenthe is? "Daar ga ik niet vanuit", zegt ze lachend. "Mijn broertje wil het bedrijf graag overnemen en zelf wil ik na school bedrijfskunde studeren. Ik zal met ondernemen wel verder gaan, maar ik denk niet met dit bedrijf."